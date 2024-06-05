Чому у Києві відключення світла довші, ніж по Україні: пояснення гендиректора Yasno

З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями брак електроенергії є катастрофічним

Відключення світла у столиці довші через велику кількість критичної інфраструктури

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла в Києві довші, ніж в інших регіонах України, через велику кількість критичної інфраструктури.

«У Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це пов’язано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого об’єму споживання віднімається об’єм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами», – пояснив він.

Коваленко зазначив, що з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями є катастрофічний брак електроенергії.

«Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то Укренерго буде вводити екстрені обмеження», – додав він.

Гендиректор Yasno також висловив сподівання, що ситуація найближчим часом трохи збалансується.

До слова, у четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Як зазначає пресслужба «Укренерго», ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових і побутових споживачів. Проте у разі перевищення визначених лімітів можливі аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.