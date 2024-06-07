«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі

Завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів

В Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері шоу «Української правди».

«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», – зазначив Кудрицький.

За його словами, графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі.

Голова правління «Укренерго» також зазначає, що завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів.

Водночас це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Нагадаємо, увечері, 6 червня, у 12 областях України та Києві почали діяти аварійні відключення електроенергії.

Раніше «Укренерго» повідомило, що 7 червня по всій території України протягом дня будуть діяти графіки відключення світла. Як зазначили у компанії, дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.