Мінцифри дало пояснення, чому під час відключень світла виникають перебої зі зв'язком

В Мінцифри закликали громадян самостійно подбати про стабільну роботу мережі у себе вдома

Під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів

Під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком. Про це повідомляє директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в ефірі телемарафону.

«В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wifi мережу», – пояснив Мацик.

Директор департаменту додав, що під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що призводить до проблем зі зв'язком.

До того ж, частотний ресурс операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, має обмеження, які не можна просто так збільшити. Зокрема, в Мінцифри закликали громадян самостійно подбати про стабільну роботу мережі у себе вдома. Для цього необхідно звернутись до провайдера та запитати щодо можливості підключення технології xPON.

Нагадаємо, в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Раніше «Укренерго» повідомило, що 7 червня по всій території України протягом дня будуть діяти графіки відключення світла. Як зазначили у компанії, дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.