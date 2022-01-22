«Живий ланцюг» та виставки: у Києві до Дня Соборності відбудуться заходи

У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга»

Кияни проведуть акцію «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона

Із нагоди Дня Соборності, який відзначається щорічно 22 січня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затверджено у Київській міській державній адміністрації.

Так, 22 січня відбудуться церемонії урочистого покладання квітів до пам’ятників Т. Шевченку та М. Грушевському.

Також 22 січня громадська спілка «Центр національно-патріотичного виховання» проведе акцію «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона.

22 січня урочистості з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, представників закордонного українства, діячів науки та культури тощо проходитимуть у всіх районах м. Києва.

До 25 січня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» триває книжкова виставка «Соборна Україна: від ідеї до життя».

22 січня релігійні громади м. Києва проводитимуть молебні за єдність Української держави.

Також протягом усього року на веб-сайті Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та з нагоди проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради.

День Соборності в Україні відзначають в честь проголошення 22 січня у 1919 році злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР)