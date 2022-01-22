«Живий ланцюг» та виставки: у Києві до Дня Соборності відбудуться заходи
У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга»
Кияни проведуть акцію «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона
Із нагоди Дня Соборності, який відзначається щорічно 22 січня, у столиці відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затверджено у Київській міській державній адміністрації.
Так, 22 січня відбудуться церемонії урочистого покладання квітів до пам’ятників Т. Шевченку та М. Грушевському.
Також 22 січня громадська спілка «Центр національно-патріотичного виховання» проведе акцію «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона.
22 січня урочистості з нагоди Дня Соборності України за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, громадських і релігійних організацій, представників закордонного українства, діячів науки та культури тощо проходитимуть у всіх районах м. Києва.
До 25 січня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» триває книжкова виставка «Соборна Україна: від ідеї до життя».
22 січня релігійні громади м. Києва проводитимуть молебні за єдність Української держави.
Також протягом усього року на веб-сайті Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та з нагоди проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради.