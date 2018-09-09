Змагання Intersport Ukraine Run: де у Києві сьогодні перекриють вулиці графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники забігу Intersport Ukraine Run

9 вересня з 9:00 до 19:30 у столиці рух буде заборонено за маршрутом бігових змагань

У зв'язку із проведенням у Києві бігових змагань Intersport Ukraine Run 2018 сьогодні, 9 вересня, буде заборонено рух транспорту вулицею Хрещатик та за маршрутом змагань.

Про це повідомляє патрульна поліція у Facebook.

«До уваги жителів та гостей столиці! 9 вересня у Києві відбудуться бігові змагання Intersport Ukraine Run 2018. У зв’язку з підготовкою та проведенням спортивно-масового заходу 8 вересня з 05:00 до 24:00 9 вересня буде заборонено рух транспорту вулицею Хрещатик», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що також 9 вересня з 9:00 до 19:30 (до завершення демонтажу конструкцій) у столиці рух буде заборонено за маршрутом бігових змагань: вул. Хрещатик – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – вул. Михайла Грушевського – Арсенальна площа – вул. Івана Мазепи – Арсенальна площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вул. Івана Мазепи – Арсенальна площа – вул. Михайла Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик.

У поліції закликали громадян врахувати цю інформацію та обрати інші маршрути слідування.

Графіка клікабельна

Нагадаємо, на зібрані під час змагань кошти будуть придбані інфузійні насоси для відділення інтенсивної терапії для дітей з різними важкими захворюваннями в НДСЛ ОХМАТДИТ.

Під час змагань учасники подолають дистанції: 10, 5, 2 км, а також відбудуться командні забіги.

Вперше в забігу Intersport Run UA, який проходить вже четвертий раз, братимуть участь команди засобів масової інформації. Зокрема, до забігу приєднається і «Главком».