«Главком» приєднається до благодійного забігу Intersport Charity Run



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Бігові змагання «Intersport Ukraine Run»

Долучитися до збору коштів може кожен охочий вже зараз, зареєструвавшись на благодійний забіг

У неділю, 9 вересня, у День фізичної культури та спорту, у Києві відбудуться благодійні бігові змагання «Intersport Ukraine Run 2018». На зібрані кошти будуть придбані інфузійні насоси для відділення інтенсивної терапії для дітей з різними важкими захворюваннями в НДСЛ ОХМАТДИТ.

Під час змагань учасники подолають дистанції: 10, 5, 2 км, а також відбудуться командні забіги.

Вперше в забігу Intersport Run UA, який проходить вже четвертий раз, братимуть участь команди засобів масової інформації. Зокрема, до забігу приєднається і «Главком».

Долучитися до збору коштів може кожен охочий вже зараз, зареєструвавшись на благодійний забіг.

Як відзначають організатори, щоб підтримати благодійну акцію, не обов'язково бігти дистанцію, можна просто зареєструватися на сайті і внести будь-яку суму від 200 грн.

Благодійний забіг відбудеться за маршрутом від ЦУМу до Михайлівської вулиці. На цей час весь Хрещатик стане спортивним фестивалем, участь в якому зможуть взяти всі бажаючі.

Для шанувальників спорту організатори підготували безліч активностей і розважальних зон. У старті на Хрещатику братимуть участь олімпійські зірки, професійні спортсмени, артисти естради, діячі мистецтва і тисячі любителів спорту.

Також для всіх бажаючих буде працювати фестивальна зона, близько 20 різних локацій - від фітнесу до важкої атлетики та екстремальних видів спорту, серед яких: кубок з баскетболу, кубок з workout, турнір з кікбоксингу, breaking, hip hop, скалодром, зона боротьби і ін.