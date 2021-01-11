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    На Київщині зник безвісти 16-річний хлопець (фото)

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    Поліція просить допомоги в розшуку неповнолітнього - На Київщині зник безвісти 16-річний хлопець (фото)
    Поліція просить допомоги в розшуку неповнолітнього
    Фото з відкритих джерел

    Хлопець вже не вперше пішов з дому

    Поліція Київщини розшукує зниклого безвісти 16-річного Віталія Келлі Джошуа. Відомо, що хлопець не вперше покинув домівку у с. Коленці Іванківського району.

    Наразі ювенальні поліцейські разом з оперативниками проводять низку розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження неповнолітнього. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Прикмети хлопця: на вигляд 16-17 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся русяве, очі карі.

    У день зникнення був одягнений у зимову куртку зеленого кольору, темні штани, коричневі зимові черевики. При собі мав чорний рюкзак.

    Розшукується Віталій Келлі Джошуа
    Розшукується Віталій Келлі Джошуа

    «Якщо Вам відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місцеперебування зниклого Віталія, прохання телефонувати на спецлінію 102! Анонімність гарантується!» – просять правоохоронці.

    Вони також додали, що працівники ювенальної превенції поліції Київщини упродовж Різдвяних свят розшукали 4 зниклих дітей. Троє з них – підлітки, які йшли гуляти з друзями, не попередивши дорослих. Ще одна 6-річна дівчинка загубилася під час прогулянки. Поліцейські оперативно розшукали її та повернули батькам.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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