На Київщині зник безвісти 16-річний хлопець (фото)

Хлопець вже не вперше пішов з дому

Поліція Київщини розшукує зниклого безвісти 16-річного Віталія Келлі Джошуа. Відомо, що хлопець не вперше покинув домівку у с. Коленці Іванківського району.

Наразі ювенальні поліцейські разом з оперативниками проводять низку розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження неповнолітнього. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Прикмети хлопця: на вигляд 16-17 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся русяве, очі карі.

У день зникнення був одягнений у зимову куртку зеленого кольору, темні штани, коричневі зимові черевики. При собі мав чорний рюкзак.

Розшукується Віталій Келлі Джошуа

«Якщо Вам відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місцеперебування зниклого Віталія, прохання телефонувати на спецлінію 102! Анонімність гарантується!» – просять правоохоронці.

Вони також додали, що працівники ювенальної превенції поліції Київщини упродовж Різдвяних свят розшукали 4 зниклих дітей. Троє з них – підлітки, які йшли гуляти з друзями, не попередивши дорослих. Ще одна 6-річна дівчинка загубилася під час прогулянки. Поліцейські оперативно розшукали її та повернули батькам.