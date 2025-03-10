В Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга

Така ж трагічна подія сталась на Одещині у січні цього року

Правоохоронці закликають дорослих контролювати дозвілля дітей

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини ураження струмом двох неповнолітніх хлопців, один з яких загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУНП в Одеській області.

9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога.

Про подію правоохоронцям повідомив перехожий. На місці працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медики.

Встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

«Поліцейські вкотре застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Подільському районі Одеської області загинув 12-річний хлопчик. Він отримав удар струмом на залізничній станції. Про повідомила поліція Одещини.

Подія сталась 11 січня, близько восьмої години вечора на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.

Попередньо поліція встановила, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. Він помер дорогою в лікарню.

Так, у Борисполі на залізничному вокзалі 13-річний хлопець перелазив через один із вагонів потягу та отримав ураження струмом.