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Поліція покарала нетверезу компанію, яка «відпочивала» на озері під музику окупанта

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція покарала нетверезу компанію, яка «відпочивала» на озері під музику окупанта
Інцидент стався у Броварах 8 червня близько 20:00
фото з відкритих джерел

Поліція отримала сигнал, що на одному з озер нетвереза компанія поводиться агресивно, слухає російську музику та нецензурно лається

Трьох мешканців Броварів – 16-річну дівчину, 22-річного хлопця та 44-річну жінку – притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався 8 червня близько 20:00. До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що на одному з місцевих озер компанія осіб у нетверезому стані поводиться агресивно, слухає російську музику та нецензурно лається.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Після перевірки на всіх трьох порушників склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). 

Нагадаємо, у Telegram-каналах з’явились відео, на яких, як стверджується, під час наймасованішої атаки БпЛА на Україну в одному зі столичних клубів проходила вечірка під російську музику. Поліція вже проводить перевірку за даним фактом.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва відмовився розглядати адмінпротокол проти батька столичного мажора, бізнесмена Петра Цимідана. Наприкінці січня матеріали справи надійшли на розгляд суду. У документах зазначалося, що Петро Цимідан ухилявся від виконання своїх батьківських обов`язків щодо до свого неповнолітнього сина Миколи. Зокрема, у соцмережах Микола Цимідан розмістив відеоролики та фото із зображенням свого відпочинку з іншими неповнолітніми товаришами у ресторанах, демонструючи на камеру трату великих сум грошей. Також хизувався їздою на автомобілях преміумкласу з накладенням на відео пісень російською мовою.

До слова, ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.

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Теги: відпочинок Київщина скандал порушник Бровари

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