Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
Фото: Герман Крігер
«1980-90-і роки – цікаві часи, звісно, але чим ми гірше?»
Талановитий фотограф Герман Крігер на своїй сторінці в соціальні мережі Facebook розмістив чорно-білі світлини столиці України Києва. Ці світлини були зроблені в 2018-2020-х роках.
«Останнім часом бачу багато фотографій Києва 80-90 років. Цікаві часи, звісно, але чим ми гірше. Публікую добірку людей столиці 18-20-х років. Залив у чб для більшої «історичності», – зазначає фотограф.