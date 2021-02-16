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    Фото

    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України

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    Фото: Герман Крігер - Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Фото: Герман Крігер

    «1980-90-і роки – цікаві часи, звісно, але чим ми гірше?»

    Талановитий фотограф Герман Крігер на своїй сторінці в соціальні мережі Facebook розмістив чорно-білі світлини столиці України Києва. Ці світлини були зроблені в 2018-2020-х роках.

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    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України
    Чорно-білий колір Києва. Неймовірні фото столиці України

    «Останнім часом бачу багато фотографій Києва 80-90 років. Цікаві часи, звісно, але чим ми гірше. Публікую добірку людей столиці 18-20-х років. Залив у чб для більшої «історичності», – зазначає фотограф.
    Теги: Київ фотограф
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