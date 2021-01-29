Київський автобусний парк № 7: яскраві фото унікального інженерного об'єкта

Взимку будівля добре опалювалася, тому на величезній площі завжди було більше 20 градусів тепла

За часів СРСР автопарк щодня обслуговував 400 автобусів, які здійснювали міські, міжміські та міжнародні маршрути

Автобусний парк № 7 – автопарк з вантовим покрівельним покриттям на Дарниці в Києві, зразок індустріальної архітектури. За визначенням CNN, автопарк – «найбільш вражаючий приклад радянського модернізму», «прихована реліквія» попередньої епохи, яке «раніше вважалося інноваційною будівлею».

В середині 1960-х років під автопарк № 7 виділили ділянку на Бориспільській вулиці, 15. Будівництво тривало приблизно вісім років і завершилося у 1973 році.

На підприємстві працювало близько 1400 чоловік. У депо щодня обслуговувалося 400 автобусів, які здійснювали міські, міжміські та міжнародні маршрути.

У квітні 1986 року, коли сталася Чорнобильська катастрофа, близько 70 автобусів депо залучили до евакуації людей з Прип'яті.

Комплекс парку складався з дев'ятиповерхового адміністративного корпусу, ремонтних цехів, цеху з виробництва автобусного скла, автомийки. Однак найунікальнішою будівлею був гараж архітектора Зінкевич.

1960-1970-і роки в СРСР були часом захоплення космічною темою. У багатьох містах виростали бетонні будівлі з вікнами і вітринами у вигляді ілюмінаторів і величезними залами. Тенденції гігантоманії відбилися і в архітектурі депо. «Футуристична споруда» в стилі модернізму мала дископодібну, як гігантський НЛО, форму. Однак у працівників автопарку були інші асоціації. Її там прозвали «цирком» або «барабаном».

Унікальний інженерний об'єкт, діаметром 160 метрів, був покритий шатровим дахом. Єдиною опорою є 18-метрова вежа в центрі приміщення. Від неї до стін натягнуті 84 товстих сталевих каната (ванти), на яких укладені залізобетонні плити. Площа приміщення становить близько 20 тисяч квадратних метрів.

Взимку будівля добре опалювалася, тому на величезній площі завжди було більше 20 градусів тепла.

Розвал СРСР і тривала економічна криза призвели до занепаду підприємства. У 1990-х роках стало неможливим здійснення міжнародних рейсів. 2005 року було скасовано обслуговування міських маршрутів.

«Київпастранс» використовував депо для зберігання більше 900 одиниць непридатного до експлуатації громадського транспорту. Поступово будівля прийшла в занепад. Факт аварійності підтвердила державна архітектурно-будівельна інспекція.

У 2015 році парк закрився. Постало питання про знесення будівлі з подальшим продажем ділянки під забудову. Не згодна з таким рішенням громадськість закликала міську владу зберегти унікальну споруду. Відповідну петицію підтримали 10 тисяч киян.

Джерело: kyivpastfuture.com.ua