Обстріл ТЕЦ у Києві. Рятувальники показали наслідки

Рятувальники проводять розбір завалів та пошук людей під ними

Ранок 18 жовтня у столиці розпочався з ворожих обстрілів. Є влучання в інфраструктурні об'єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

Зазначається, що вогнеборці ліквідували два осередки пожеж. Рятувальники проводять розбір завалів та пошук людей під ними.

Від ДСНС на місці залучено працює 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 123 чоловіки особовогу складу.

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Внаслідок обстрілу у Києві наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію.

Також відомо, що через обстріл РФ був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Києві, через що є перебої в електропостачанні мешканців Броварського та Вишгородського районів Київщини.