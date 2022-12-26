У Києві відкрилася фотовиставка «Спалахи війни 2022»

Виставку організувала Національна спілка журналістів України

Націю формує є не тільки її мова, а й історія. Тому кожен новий переможець намагається переписати історію. Натомість, завдання журналістів – зафіксувати правду такою, якою вона є! На цьому наголосив фотокореспондент Associated Press, фіналіст Пулітцерівської премії Єфрем Лукацький – куратор фотовиставки «Спалахи війни 2022», яка відкрилася у понеділок, 26 грудня, у Національній спілці журналістів України.

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Єфрем Лукацький є не лише куратором, але й автором більшості робіт виставки. Представлено також світлини Андрія Андрієнка, Сергія Нужненка, Влади та Костянтина Ліберових, Андрія Марієнка, Романа Чопа.

«Я бував на різних війнах… Там була «їхня війна», але я знав, що дома все гаразд, що у нас – мирна країна і можна повернутися та зняти стрес, – каже Єфрем Лукацький. – Нині я – на іншій позиції. Дивлюся на західних колег, які приїздять до нас на війну немов на сафарі. Але я бачу, що це – не їхня війна, це моя війна…».

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Фотовиставку організувала Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders.

«Ключове завдання, яке організатори виставки ставили перед собою, – зафіксувати несправедливість війни, показати її незаретушовану правду, – наголосив, відкриваючи експозицію, голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Ще зовсім нещодавно гарячі точки планети були дуже далеко від нашої мирної країни, і українські журналісти виїздили туди у віддалені закордонні відрядження. Але в один момент світ для українців перевернувся – і тепер мало сказати, що гарячі точки з’явилися в Україні, – вся наша країна перетворилася на «гарячу точку», складне для роботи, небезпечне для життя місце. Нині головне покликання українських ЗМІ – документування жахливих злочинів, які тут коять окупанти. Роботи, представлені на виставці «Спалахи війни 2022», яскраво демонструють високий рівень майстерності, драматизму та документальної точності роботи наших фотожурналістів».

Перша секретар НСЖУ Ліна Кущ зазначила, що виставка сконцентровано відображає становлення української нації.

«Якісь знімки викликають сльози, якісь вселяють надію, але всі вони просякнуті добром і співчуттям до людей», – наголосила Ліна Кущ.

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На виставці представлені як дуже відомі світлини – фермер збирає врожай на полі біля лінії фронту на Дніпропетровщині (фото Єфрема Лукацького), потрощені залишки російської техніки у Бучі (фото Сергія Нужненка), так і яскраві фотороботи, виконані в останні місяці.