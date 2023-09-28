У Києві відкрилася виставка робіт столичних пенсіонерів (фото)

Зараз у Києві проживає понад 700 тисяч пенсіонерів

Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку відкрилася виставка виробів «У творчості немає віку…».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомила заступниця голови КМДА з соціальної/ветеранської/гендерної політики, захисту прав дітей, туризму Марина Хонда.

«Майже 200 робіт, які вражають своєю різноманітністю та майстерністю виконання. Картини, обереги, прикраси ручної роботи, в’язані вироби та іграшки, роботи в техніках декупаж, квілінг та навіть вовняна акварель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попри вік, вони продовжують розвиватися та творити. Для них творчість – це не просто хобі, а і спосіб життя, який дарує радість, задоволення та нові знайомства. Допомагає людям впоратися зі стресом, тривогою та депресією», – повідомила Марина Хонда.

10 фото На весь екран

















фото: Facebook/Марина Хонда

Зараз у Києві проживає понад 700 тисяч пенсіонерів. КМДА працює з Arbeiter-Samariter-Bund над спільним проєктом щодо денного перебування людей літнього віку.