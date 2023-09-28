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У Києві відкрилася виставка робіт столичних пенсіонерів (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Києві відкрилася виставка робіт столичних пенсіонерів (фото)
Творчість допомагає людям впоратися зі стресом, тривогою та депресією
фото: Facebook/Марина Хонда

Зараз у Києві проживає понад 700 тисяч пенсіонерів

Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку відкрилася виставка виробів «У творчості немає віку…».

Про це повідомила заступниця голови КМДА з соціальної/ветеранської/гендерної політики, захисту прав дітей, туризму Марина Хонда.

«Майже 200 робіт, які вражають своєю різноманітністю та майстерністю виконання. Картини, обереги, прикраси ручної роботи, в’язані вироби та іграшки, роботи в техніках декупаж, квілінг та навіть вовняна акварель.

Попри вік, вони продовжують розвиватися та творити. Для них творчість – це не просто хобі, а і спосіб життя, який дарує радість, задоволення та нові знайомства. Допомагає людям впоратися зі стресом, тривогою та депресією», – повідомила Марина Хонда.

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фото: Facebook/Марина Хонда

Зараз у Києві проживає понад 700 тисяч пенсіонерів. КМДА працює з Arbeiter-Samariter-Bund над спільним проєктом щодо денного перебування людей літнього віку.

 

Теги: Київ виставка Марина Хонда

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