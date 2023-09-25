Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зафіксовано новий температурний рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві зафіксовано новий температурний рекорд
фото ілюстративне

23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня

У столиці зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С.

Зазначається, що це перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Раніше повідомлялося, що над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря.

Також синоптики спрогнозували, коли в Україні вдарять перші заморозки.

Теги: Київ синоптик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подекуди температура повітря сягатиме до 30 градусів
В Україні триватиме бабине літо: прогноз синоптика
20 вересня, 13:36
На вихідних термометр покаже від 20 до 25 градусів
Якими будуть вихідні? Прогноз синоптиків
15 вересня, 15:43
Існує підвищена ймовірність більш холодної зими у США, Канаді та Європі
Якою буде цьогорічна зима: прогнози синоптиків
14 вересня, 14:50

Новини

У Києві зафіксовано новий температурний рекорд
У Києві зафіксовано новий температурний рекорд
На Київщині виник скандал через патріотичні малюнки: чим усе обернулося
На Київщині виник скандал через патріотичні малюнки: чим усе обернулося
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»
У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»
Тримав автомати у шафі: на Київщині посадовець військкомату зберігав арсенал зброї
Тримав автомати у шафі: на Київщині посадовець військкомату зберігав арсенал зброї
Підтримка ветеранів: Київ вивчає досвід Копенгагена
Підтримка ветеранів: Київ вивчає досвід Копенгагена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
17K
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
17K
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
8201
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка
7760
Не варто чекати на припинення війни. Концепція має бути іншою
6751
В Одесі пролунали потужні вибухи

Новини

Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту