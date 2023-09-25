У Києві зафіксовано новий температурний рекорд

23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня

У столиці зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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За даними спостережень метеостанції, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +20,6°С.

Зазначається, що це перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

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Раніше повідомлялося, що над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря.

Також синоптики спрогнозували, коли в Україні вдарять перші заморозки.