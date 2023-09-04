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Київські митники вилучили унікальні камені віком 407 млн років (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київські митники вилучили унікальні камені віком 407 млн років (фото)
Експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання
фото: Kievvlast

Зразки намагались незаконно вивезти до території Сполучених Штатів 

Столичні митники вилучили унікальні камені віком 407 мільйонів років із відбитками стародавніх вимерлих риб. Їх збиралися незаконно вивезти з території нашої країни до США шляхом міжнародного відправлення.

У митників виникли підозри, що чотири камені у відправленні з Києва можуть мати давнє походження, тому направили їх до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Експерти встановили, що камені є плитками відомого стародавнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. Місце знахідки – Поділля, басейн річки Дністер.

На двох зразках є відбитки одного панцира риби виду Stentiopelta pustulata. Третій зразок також є фрагментом древньої панцирної риби, але її вид поки що визначається. Четвертий камінь – просто уламок одного зі зразків.

Фахівці визначили, що всі зразки є оригінальними відбитками фосилій з двох сторін, їх геологічний вік – близько 407 млн років. Вони мають культурну та наукову цінність, як геологічну спадщину.

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Експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Відповідно до українського законодавства, вивезення культурних та історичних цінностей за кордон неможливе без відповідного свідоцтва Мінкульту, якого митникам не надали. У результаті палеонтологічні цінності було вилучено.

Нагадаємо, викрадені зі старої синагоги у Чорткові двері нині перебувають в одному з московських музеїв, що підтвердив керівник юдейської громади у місті Яків Баранов. За його словами, унікальні різьблені двері, яким понад триста років (виготовлені 1686 року), було вивезено за межі країни контрабандним способом.

Також ми писали, що російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, а саме «Буря вщухає», «Море», «Вид міста Одеси».

Теги: митниця Київ кордон

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