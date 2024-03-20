Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва

Захоплюючі музеї Києва, які працюють зараз та зможуть зацікавити дитину

Розповідаємо, де дітям буде цікаво і пізнавально водночас. А головне – куди вони захочуть прийти ще раз. Отже, музеї!.. Спокійно. Цікаві музеї.

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Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Вартість квитка: 160 грн – дорослі, 80 грн — пільгові категорії.

160 грн – дорослі, 80 грн — пільгові категорії. Розклад роботи: Чт-Нд – з 11:00 до 18:00, Пн-Ср – не приймає відвідувачів.

Чт-Нд – з 11:00 до 18:00, Пн-Ср – не приймає відвідувачів. Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 15; 5 хвилин від м. Театральна

вул. Богдана Хмельницького, 15; 5 хвилин від м. Театральна Вебсайт: https://museumkiev.org/

https://museumkiev.org/ Телефон: (044) 235-62-66, (096) 448-38-13

Це місце має відвідати кожен бодай раз. Особливо якщо у вас є діти, вам цікаво дізнатися про природу, доісторичні часи та просто подивитися на колекції стародавніх знахідок, скарбів надр землі та багато інших див природи.

Що очікує відвідувача музею: 24 зали загальною 8 тис. кв. метрів, в яких зібрано понад 30 тис. експонатів.

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Це місце, де зібрано минуле та сучасне, жива природа та нежива, а сам музей складається з чотирьох підрозділів:

Палеонтологічний;

Геологічний;

Ботанічний;

Зоологічний;

Ми радимо виділити як мінімум півдня, аби подивитися усю експозицію, включаючи колекцію мінералів, діорами, ландшафтні експозиції, моделі сцен із доісторичного життя.

Океанаріум «Морська казка»

Океанаріум «Морська казка»

Вартість квитка: Дорослі 300 грн, діти до 14 років, пільгові категорії – 250 грн, діти до 3 років – безкоштовно.

Дорослі 300 грн, діти до 14 років, пільгові категорії – 250 грн, діти до 3 років – безкоштовно. Розклад роботи: Пн: 10:00-15:00, Вт-Пт: 10:00-19:00, Сб-Нд: 10:00-20:00.

Пн: 10:00-15:00, Вт-Пт: 10:00-19:00, Сб-Нд: 10:00-20:00. Адреса: вул. Малишка, 3; м. Дарниця, ТЦ «Дитячий світ»

вул. Малишка, 3; м. Дарниця, ТЦ «Дитячий світ» Вебсайт: https://oceanarium.kiev.ua/

https://oceanarium.kiev.ua/ Телефон: (099) 798-32-44, (063) 727-24-88

Музей з живими експонатами, що перенесе вас у світ океанів та морів, познайомить з підводними жителями: рибами, медузами, рептиліями. Загалом музей налічує 3000 підводних мешканців з 200 видів.

Експозиція та сам інтер’єр океанаріума може цілком скласти гідну конкуренцію деяким європейським «колегам», адже тут є 50 акваріумів, відкриті та закриті басейни та підводний тунель, що вміщує 200 000 л води, тобто на цілий тролейбус. В кінці експозиції можна буде придбати тематичні сувеніри на морську тематику.

Музей «Становлення української нації»

Музей «Становлення української нації»

Вартість квитка: дорослі – 280 грн, школярі та студенти – 240 грн, пільговики – 180 грн, особлива група пільговиків (інваліди І групи із супроводом) – безкоштовно.

дорослі – 280 грн, школярі та студенти – 240 грн, пільговики – 180 грн, особлива група пільговиків (інваліди І групи із супроводом) – безкоштовно. Розклад роботи: Пн-Пт: 10:00-18:00, Сб-Нд: 10:00-19:00.

Пн-Пт: 10:00-18:00, Сб-Нд: 10:00-19:00. Адреса: вул. Лаврська, 27, вхід з вул. Запечерної.

вул. Лаврська, 27, вхід з вул. Запечерної. Вебсайт: https://www.museumsun.org/

https://www.museumsun.org/ Телефон: (099) 015-04-52

Унікальний та креативний спосіб занурити відвідувача в історію і показати послідовно, як зароджувалася і затверджувалася українська нація впродовж століть. Не можна не зазначити, що це – перший в Україні інтерактивний музей історії, де залучено сучасні технології.

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Відвідувачі побачать 100 реалістичних 3D фігур визначних історичних постатей, сцени, мультимедійні матеріали, діорам і все це про 1500 років історії української нації. Це місце, де сучасне тісно поєднане із сьогоднішнім, дзеркало українського народу на всіх етапах його шляху.

Київський музей порцеляни

Київський музей порцеляни

Вартість квитка: 250 грн, школярі та студенти – 200 грн, пільгові категорії – 150 грн, для окремих груп пільговиків – безкоштовно.

250 грн, школярі та студенти – 200 грн, пільгові категорії – 150 грн, для окремих груп пільговиків – безкоштовно. Розклад роботи: Пт, Сб, Нд: 10:00 – 19:00.

Пт, Сб, Нд: 10:00 – 19:00. Адреса: Вознесенський узвіз, 28; 10 хвилин пішки від м. Контрактова площа.

Вознесенський узвіз, 28; 10 хвилин пішки від м. Контрактова площа. Вебсайт: https://shvetsmuseum.kyiv.ua/

https://shvetsmuseum.kyiv.ua/ Телефон: (098) 220-20-05

Музеї – це не завжди про щось історичне, старовинне і наукове. Це може бути й про прекрасне, витончене, крихке і в той самий час нездоланне. Досить символічно, що його відкрито саме під час повномасштабного вторгнення.

Музей створив український журналіст Олександр Швець. Він збирав колекцію порцелянових витворів мистецтва 30 років, перевозячи їх з різних країн та континентів. Музей поділено на 4 зали, в яких розміщено вироби мануфактур з Іспанії, Японії, Китаю, Чехії, Китаю, України та інших країн.

Серед експонатів можна побачити також знаменитого півника із Бородянки, який став символом незламності українського народу. Це ідеальне місце для тих, хто шукає прекрасного, естетичного і незвичайного і хоче прищепити це своїм дітям.

Музей просто неба у Пирогово

Музей просто неба у Пирогово

Вартість квитка: 100 грн, діти до 9 років та пенсіонери – 50 грн, діти 10-17 років – 70 грн.

100 грн, діти до 9 років та пенсіонери – 50 грн, діти 10-17 років – 70 грн. Розклад роботи: Час роботи залежить від місяцю та пори року, деталі на сайті. В основному час роботи – Пн-Нд 10:00-18:00.

Час роботи залежить від місяцю та пори року, деталі на сайті. В основному час роботи – Пн-Нд 10:00-18:00. Адреса: вул. Академіка Тронька, 1

вул. Академіка Тронька, 1 Вебсайт: https://www.pyrohiv.com/

https://www.pyrohiv.com/ Телефон: (098) 913-80-07

Національний музей народної архітектури та побуту України, який в народі називають просто “музей Пирогово”. Музеї просто неба – це корисний і культурний відпочинок з можливостями повністю зануритися в атмосферу. Одним з найкращих музеїв українського побуту, архітектури та етнографії можна без перебільшення назвати це місце.

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Музейний комплекс складається автентичних хат, з майстернями, клунями та іншими спорудами що відображають собою архітектуру та стиль регіонів України, а саме: Півдня, Поділля, Полісся, Середньої Наддніпрянщини, Слобожанщини та Гуцульщини. На території комплексу можна також відпочити, взяти участь у майстер-класах або святковий заходах для дітей.

Київський планетарій

Київський планетарій

Вартість квитка: Залежно від обраної програми.

Залежно від обраної програми. Розклад роботи: дивіться програму на сайті.

дивіться програму на сайті. Адреса: вул. Велика Васильківська 57/3, поряд з м. Олімпійська.

вул. Велика Васильківська 57/3, поряд з м. Олімпійська. Вебсайт: https://planet.org.ua/

https://planet.org.ua/ Телефон: (044) 338-19-91

Важко знайти дитину, яку б не цікавив загадковий космос, з його планетами, зірками, таємницями далеких галактик. Тим паче, що в Київському планетарії пропонуються різноманітні інтерактивні програми: «Подорож Сонячною системою», «Таємниці невидимого Всесвіту», «Оркестр під зорями Jazz, Pop, Rock», «Сонце: наша жива зірка».

Заклад також часто влаштовує різні цікаві заходи, програми для дітей, історії та пригоди, які викликають справжнє захоплення навіть у найменших відвідувачів. А на згадку можна буде купити цікавий сувенір на космічну тематику.

Музей історії України у Другій світовій війні

Музей історії України у Другій світовій війні

Вартість квитка: 70 грн, для студентів – 30 грн, для школярів – 20 грн. Останній вівторок місяця – день безкоштовного відвідування.

70 грн, для студентів – 30 грн, для школярів – 20 грн. Останній вівторок місяця – день безкоштовного відвідування. Розклад роботи: Вт-Пт: 10:00 - 18:00, Сб-Нд: 10:00 -19:00, Пн: вихідний.

Вт-Пт: 10:00 - 18:00, Сб-Нд: 10:00 -19:00, Пн: вихідний. Адреса: вул. Лаврська 27. Від станції м. Арсенальна їхати автобусом №24 або тролейбусом №38 до кінцевої зупинки – «Національний музей історії України у Другій світовій війні»

вул. Лаврська 27. Від станції м. Арсенальна їхати автобусом №24 або тролейбусом №38 до кінцевої зупинки – «Національний музей історії України у Другій світовій війні» Вебсайт: https://warmuseum.kyiv.ua/

https://warmuseum.kyiv.ua/ Телефон: (044) 285-94-57, (044) 285-20-82

Ще одне must-to-visit місце, що має настільки ж величну історію, як і саме значення цього місця. Якщо бути точнішим, то це навіть не музей, а цілий меморіальний комплекс, що коротко називають також «Музей війни». Він складається з головного корпуса та головної площі меморіального комплексу, де розташований монумент «Батьківщина-мати», один із головних символів Києва.

Під скульптурою розташовано сім залів, які присвячені історії України у Другій світовій війні 1939-1944 років. Але на цьому експозиція не закінчується і відвідувачів відкриті виставки та заходи, присвячені боротьбі України проти російської агресії. Місце саме по собі просякнуто атмосферою величі, боротьби, та важкого, героїчного шляху.

Експериментаніум: музей науки і техніки

Експериментаніум: музей науки і техніки

Вартість квитка: Залежить від дня тижня і категорії відвідувача. Дивіться на сайті.

Залежить від дня тижня і категорії відвідувача. Дивіться на сайті. Розклад роботи: Ср-Пт: 12:00-18:00, Сб-Нд: 11:00-19:00. Пн-Вт: вихідні.

Ср-Пт: 12:00-18:00, Сб-Нд: 11:00-19:00. Пн-Вт: вихідні. Адреса: просп. Степана Бандери 6-д; 5 хвилин пішки від м. Почайна.

просп. Степана Бандери 6-д; 5 хвилин пішки від м. Почайна. Вебсайт: https://experymentarium.com.ua/

https://experymentarium.com.ua/ Телефон: (096) 477-97-91

Діти – це дослідники по своїй природі. Вони обожнюють експериментувати, їм цікаво досліджувати, вивчати, дивитися, відчувати світ на дотик. Їм цікава наука, але не та, яку викладають за одноманітною програмою, а та, яку можна побачити, оцінити і зрозуміти.

В експозиції цього інтерактивного музею представлено 300 експонатів, які наочно демонструють закони фізики: механіки, оптики, акустики, електромагнетизму, а також як працює людське тіло. В музеї часто влаштовують цікаві наукові шоу, а після екскурсії можна посидіти в кафе.

Національний музей історії України

Національний музей історії України

Вартість квитка: 100 грн, пільговий – 50 грн.

100 грн, пільговий – 50 грн. Розклад роботи: щодня 10:00-18:00

щодня 10:00-18:00 Адреса: Володимирська, 2; піднятися фунікулером від м.Поштова Площа і пройти пішки 15 хв.

Володимирська, 2; піднятися фунікулером від м.Поштова Площа і пройти пішки 15 хв. Вебсайт: https://nmiu.org/

https://nmiu.org/ Телефон: (044) 278-48-64, (093) 855-61-16

Один з найвеличніших музеїв не лише в столиці, але й по всій Україні. Тут усе буквально дихає історією від стародавніх часів до сьогодення і зберігається понад 800 000 експонатів з усіх епох. Найціннішими експонатами є ювелірні вироби, які зберігаються у філіалі музею «Скарбниця», який розташований, на території Києво-Печерської Лаври.

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Але враховуючи, що історія не стоїть на місці, поповнюються та експонати та влаштовуються тематичні виставки. Тому заклад запрошує на нові заходи, зокрема присвячені повномасштабному вторгненню з боку РФ, обороні Азовсталі, концтабору Ягідне, історії українського прапора, боротьбі за незалежність та багато чого іншого.

Музей історії туалету

Музей історії туалету

Вартість квитка: 150 грн, пільговий – 100 грн.

150 грн, пільговий – 100 грн. Розклад роботи: Щоденно з 10:00 до 18:00

Щоденно з 10:00 до 18:00 Адреса: вул. Рибальська, 22; бізнес-центр «Башта №5»

вул. Рибальська, 22; бізнес-центр «Башта №5» Вебсайт: https://museumtoilethistory.com.ua/

https://museumtoilethistory.com.ua/ Телефон: (044) 499-31-61, (067) 463-25-24

Не в кожному місті можна знайти музей, присвячений такій делікатній темі. Що цікаво, людство по-різному вирішувало питання природної потреби організму, придумуючи різні винаходи, способи облаштування “місць для усамітнення”.

Ба більше, ця сфера людського життя вимагає не менш відповідального ставлення до себе та довкілля. Тут можна дізнатися багато цікавого про винайдення туалету, каналізації, сьогоднішні проблеми довкілля, пов’язані з цим питанням та багато іншого. Особливо від цього місця в захваті діти, адже вони люблять щось неординарне, цікаве та неочікуване.