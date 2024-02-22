Рада оцінюватиме роботу влади Києва за допомогою спецкомісії

Спецкомісія досліджуватиме ефективність роботи столичної влади у період дії воєнного стану

Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Верховна Рада ухвалила проект Постанови 10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану», – йдеться у публікації Гончаренка.

За відповідну постанову про створення комісії проголосували 252 народні депутати. Головою комісії призначили нардепа від «Слуги Народу», члена Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.

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Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що «Європейська Солідарність» вирішила утриматися під час голосування. «Так, в Києві є проблеми. Але влада чинить системний тиск на місцеве самоврядування і мерів. Єдина мета цієї ТСК – це продовження дискредитувати децентралізацію», – зазначила вона.

Депутатка переконана, що Тимчасова спецкомісія є інструментом опозиції і додала, що «це чергова комісія, створена «слугами» і ОПЗЖ».

Нагадаємо, у столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» через юридичні процедури з оновлення договорів. Голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький зазначив, що попередні тарифи визнані протизаконними та скасовані.

До слова, київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Голова Фонду держмайна України Віталій Коваль заявив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи.