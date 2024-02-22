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Рада оцінюватиме роботу влади Києва за допомогою спецкомісії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада оцінюватиме роботу влади Києва за допомогою спецкомісії
Свої голоси «за» створення комісії віддали 252 нардепи
фото: Верховна Рада/Telegram

Спецкомісія досліджуватиме ефективність роботи столичної влади у період дії воєнного стану

Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада ухвалила проект Постанови 10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану», – йдеться у публікації Гончаренка.

За відповідну постанову про створення комісії проголосували 252 народні депутати. Головою комісії призначили нардепа від «Слуги Народу», члена Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.

Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що «Європейська Солідарність» вирішила утриматися під час голосування. «Так, в Києві є проблеми. Але влада чинить системний тиск на місцеве самоврядування і мерів. Єдина мета цієї ТСК – це продовження дискредитувати децентралізацію», – зазначила вона.

Депутатка переконана, що Тимчасова спецкомісія є інструментом опозиції і додала, що «це чергова комісія, створена «слугами» і ОПЗЖ».

Нагадаємо, у столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» через юридичні процедури з оновлення договорів. Голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький зазначив, що попередні тарифи визнані протизаконними та скасовані.

До слова, київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Голова Фонду держмайна України Віталій Коваль заявив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи.

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Теги: Верховна Рада Олексій Гончаренко депутат Ірина Геращенко Київ Європейська солідарність влада

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