Столичний військкомат списав із військового обліку понад 20 офіцерів – розслідування

Журналісти стверджують, протягом двох років з військового обліку Печерський ТЦК списав щонайменше 24 офіцерів запасу

У столичному військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку. Після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби. Це з'ясували журналісти «Слідства.Інфо».

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Так, посилаючись на результати перевірки Військової служби правопорядку (ВСП), журналісти стверджують, що протягом 2022 – 2023 років у Печерському військкоматі з військового обліку списали щонайменше 24 офіцерів запасу. Вони мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

За даними правоохоронців, списання відбувалось із порушеннями процедури, зокрема в особових справах тих, кого визнали непридатними до служби, немає свідоцтва про хворобу. Згідно із цим документом, військово-лікарська комісія і має оформлювати постанову про непридатність.

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Порушення розслідуватимуть як недбале ставлення до військової служби, кажуть у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону на запит журналістів. За тією самою статтею розслідуватимуть такі самі порушення і в Голосіївському військкоматі, де також провели перевірку.

Натомість Печерський військкомат відмовилися спілкуватись із журналістами.

«Вважаємо некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати», – йдеться у відповіді на запит журналістів, яку підписав начальник ТЦК полковник Калугін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Окрім розширення прав, їм буде заборонено публікувати деяку інформацію в інтернеті.