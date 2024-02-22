Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичний військкомат списав із військового обліку понад 20 офіцерів – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Столичний військкомат списав із військового обліку понад 20 офіцерів – розслідування
Порушення розслідуватимуть як недбале ставлення до військової служби
фото з відкритих джерел

Журналісти стверджують, протягом двох років з військового обліку Печерський ТЦК списав щонайменше 24 офіцерів запасу

У столичному військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку. Після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби. Це з'ясували журналісти «Слідства.Інфо».

Так, посилаючись на результати перевірки Військової служби правопорядку (ВСП), журналісти стверджують, що протягом 2022 – 2023 років у Печерському військкоматі з військового обліку списали щонайменше 24 офіцерів запасу. Вони мали звання від молодшого лейтенанта до майора. 

За даними правоохоронців, списання відбувалось із порушеннями процедури, зокрема в особових справах тих, кого визнали непридатними до служби, немає свідоцтва про хворобу. Згідно із цим документом, військово-лікарська комісія і має оформлювати постанову про непридатність.

Порушення розслідуватимуть як недбале ставлення до військової служби, кажуть у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону на запит журналістів. За тією самою статтею розслідуватимуть такі самі порушення і в Голосіївському військкоматі, де також провели перевірку.

Натомість Печерський військкомат відмовилися спілкуватись із журналістами.

«Вважаємо некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати», – йдеться у відповіді на запит журналістів, яку підписав начальник ТЦК полковник Калугін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Окрім розширення прав, їм буде заборонено публікувати деяку інформацію в інтернеті.

Читайте також: Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
Теги: військомат Київ військові мобілізація столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павлюк наголосив, що Україна аналізувала дії ворога і розуміла, що РФ зайде на територію нашої держави
Стало відомо, скільки Україна готувалася до відбиття повномасштабної агресії РФ
19 лютого, 03:21
Нововведення стосуватиметься не зброї, а автомобілів, дронів, боєприпасів та іншого майна
Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом
14 лютого, 10:04
Процес здачі у полон зафіксовано на відео
Дагестанці та зеки: у полон здались одразу 11 окупантів
13 лютого, 21:35
Рух метро мають відновити до кінця літа
Аварія між «Либідською» та «Деміївкою». Кличко розповів, коли відновиться рух метро
7 лютого, 22:46
Едуарду Горошочку було 32 роки
Боронив Маріуполь. Згадаймо добровольця Едуарда Горошочка
5 лютого, 09:00
Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Верховній Раді
«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки Тема тижня
31 сiчня, 12:31
Японія та Росія досі не можуть поділити Курильські острови
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
31 сiчня, 11:17
Українські військові проходять навчання у країнах Європи
Велика Британія повідомила про завершення підготовки 38 тис. військових ЗСУ
25 сiчня, 08:56
Спочатку ворог запустив крилаті ракети Х-101, Х-555
Росіяни завдали по Києву комбінований ракетний удар: деталі
23 сiчня, 09:53

Новини

Київська влада повідомила про загрозу підтоплення: яка причина
Київська влада повідомила про загрозу підтоплення: яка причина
Рада оцінюватиме роботу влади Києва за допомогою спецкомісії
Рада оцінюватиме роботу влади Києва за допомогою спецкомісії
У столичному озері виявлено пляму: розпочато розслідування
У столичному озері виявлено пляму: розпочато розслідування
У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці
У Києві тимчасово скасована плата за паркування: подробиці
Фонд держмайна хоче продати київський готель «Україна» за 1 млрд грн
Фонд держмайна хоче продати київський готель «Україна» за 1 млрд грн
Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»
Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
59K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
55K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
30K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
19K
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
18K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW

Новини

Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Сьогодні, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua