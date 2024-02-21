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Окупанти планують відкрити монастир та музей Новоросії на території Херсонеса Таврійського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти планують відкрити монастир та музей Новоросії на території Херсонеса Таврійського
Московські попи провели літургію в заповіднику
фото з відкритих джерел

На території об’єкта ЮНЕСКО запанувала РПЦ

В окупованому Криму московські попи планують відкрити чоловічий монастир на території обʼєкта світової спадщини ЮНЕСКО – заповідника «Херсонес Таврійський». Про це повідомила археолог, історик, співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

«Відбулося те, про що ми попереджали з 2015 року. Будівлі Національного заповідника Херсонес Таврійський, що знаходяться в центрі пам’ятки світового значення – городища Херсонесу Таврійського, передають аферистам. Окупаційна влада на території городища Херсонесу створює «Херсонесскій мужской монастирь» РПЦ», – написала Кравченко.

Російські окупанти планують відкрити чоловічий монастир на території об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО
Російські окупанти планують відкрити чоловічий монастир на території об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО
фото з відкритих джерел
Окупанти планують відкрити монастир та музей Новоросії на території Херсонеса Таврійського фото 1
фото з відкритих джерел

Напередодні, 15 лютого, адміністрація Херсонесу Таврійського у своєму Telegram опублікувала фотографії та відео з літургії за участі призначеного окупантами митрополита Сімферопольского й Кримського Тихона, якого у ЗМІ називають «духівник Путіна». На ній оголосили про створення на території об’єкта ЮНЕСКО російського монастиря. Також Тихон заявив про плани окупаційної кримської влади відкрити тут «Музей Криму і Новоросії».

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Через дії росіян унікальна пам'ятка ЮНЕСКО опинилась під загрозою
фото з відкритих джерел

Окупаційна адміністрація пояснює таке рішення тим, що «рівно століття тому будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею», тому у 2024 році нібито «настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі».

Паралельно з російськими патріотичними заходами, що не мають жодного стосунку до історії Херсонеса, на території заповідника тривають будівництва, бетонні роботи та масштабні копання, що порушують автентичність городища.

Зазначимо, Херсонеське городище є єдиним у Північному Причорномор’ї цілісно збереженим зразком античного міста, який існував з V століття до н.е. до XIV століття н.е. Тут збереглися залишки міського планування вулиць, житлових, господарських та культурних споруд.

Після окупації Криму Росією у 2014 році виникли побоювання щодо збереження спадщини музею. У 2015 році з'явилися повідомлення про те, що російська армія залила бетоном ділянку давньої садиби на мисі Херсонес.

У 2021-му окупаційна влада заявила про плани масштабувати комплекс «Новий Херсонес». Його розкритикували через закріплене в проєкті використання екскаваторів та заливку бетоном у буферній зоні об'єкта ЮНЕСКО.

У грудні 2022 року старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповідала, що російські окупанти підготували колекції Херсонеса Таврійського до вивезення за межі півострова. 

Наприкінці травня 2023 року представництво президента України в Криму повідомило, що росіяни розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів.

Натомість у самому Херсонесі влаштували експозицію артефактів, викрадених з історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила» під Мелітополем (Запорізька область).

Наприкінці 2023 року з'явилися нові подробиці плану знищення Херсонесу Таврійського – росіяни заявили, що планують створити там комплекс штучних водойм. Також на час реалізації проєкту «Новий Херсонес» на території об'єкта всесвітньої спадщини планують організувати парковку для службового транспорту на 800 кв метрів.

Раніше повідомлялося, що росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото).

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Теги: Крим ЮНЕСКО музей культурна спадщина

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