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У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн
Під час обшуків у квартирі дівчини правоохоронці знайшли речові докази її протиправної діяльності
фото: Facebook/Поліція Києва

За даними слідства, дівчина запевняла, що збирає гроші на лікування тяжко поранених військових

У Києві правоохоронці викрили 26-річну псевдоволонтерку, яку підозрюють у вчиненні шахрайства. За даними слідства, вона видурила у громадян 1,2 млн гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними поліції, дівчина казала, що збирає гроші на лікування тяжко поранених військових, придбання автівок для Збройних сил України тощо. Однак всі отримані кошти дівчина привласнила та витрачала на онлайн-казино або наркотичні засоби.

Під час розслідування співробітники Солом’янського управління поліції встановили, що для збору коштів дівчина використовувала фейкові акаунти в соцмережах. На них вона робила оголошення про термінові збори грошей на благодійність.

За даними поліції,  підозрювана привласнила 1,2 млн грн. Слідчі встановили трьох постраждалих від її дій. Хоча припускають, що їх кількість може бути «значно більша». Під час обшуків у квартирі дівчини знайшли речові докази протиправної діяльності – мобільний телефон і сім-карти.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. За цією статтею підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні було відкрито понад 82 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років.

До слова, 71-річна пенсіонерка з Сумщини стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону.

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Теги: волонтер ЗСУ шахрайство Київ поліція

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