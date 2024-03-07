У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн

Під час обшуків у квартирі дівчини правоохоронці знайшли речові докази її протиправної діяльності

За даними слідства, дівчина запевняла, що збирає гроші на лікування тяжко поранених військових

У Києві правоохоронці викрили 26-річну псевдоволонтерку, яку підозрюють у вчиненні шахрайства. За даними слідства, вона видурила у громадян 1,2 млн гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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За даними поліції, дівчина казала, що збирає гроші на лікування тяжко поранених військових, придбання автівок для Збройних сил України тощо. Однак всі отримані кошти дівчина привласнила та витрачала на онлайн-казино або наркотичні засоби.

Під час розслідування співробітники Солом’янського управління поліції встановили, що для збору коштів дівчина використовувала фейкові акаунти в соцмережах. На них вона робила оголошення про термінові збори грошей на благодійність.

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За даними поліції, підозрювана привласнила 1,2 млн грн. Слідчі встановили трьох постраждалих від її дій. Хоча припускають, що їх кількість може бути «значно більша». Під час обшуків у квартирі дівчини знайшли речові докази протиправної діяльності – мобільний телефон і сім-карти.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно. За цією статтею підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні було відкрито понад 82 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років.

До слова, 71-річна пенсіонерка з Сумщини стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону.