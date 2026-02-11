Головна Київ Публікації
search button user button menu button

Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року

Софія Яцюк
glavcom.ua
Софія Яцюк
google social img telegram social img facebook social img
Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року
«Київавтодор» та підпорядковані йому структури законтрактували на ремонти доріг у столиці 7,4 млрд грн
колаж: glavcom.ua/фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

У 2025 році витрати на ремонти зросли, перевищивши як показники попередніх років, так і довоєнний рівень

У 2025 році Київ масово ремонтував дороги. Перекриття, об’їзди й будівельна техніка стали звичним фоном для водіїв і пішоходів у різних районах міста – від спальних масивів до ключових транспортних розв’язок. 

За даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, КК «Київавтодор» та підпорядковані їй структури уклали договорів на ремонти доріг на 7,4 млрд грн.

У цю суму входять як безпосередні ремонтні роботи, так і розробка проєктів, технічний та авторський нагляд, освітлення тощо. Значна частина цих коштів припадає на великі інфраструктурні проєкти, розраховані на кілька років виконання.

Безпосередньо на дорожні ремонти спрямували майже 6,8 млрд грн. Йдеться про оновлення проїжджої частини, заміну покриття, ремонт основи дороги та інші будівельні роботи. 

Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року фото 1

Ми проаналізували закупівлі «Київавтодору» та його підпорядкованих структур за 2025 рік, щоб з’ясувати, у ремонт яких об’єктів столиця інвестувала найбільші кошти та які компанії стали ключовими підрядниками дорожніх ремонтів.

Динаміка крізь роки

Після різкого провалу у перший рік повномасштабної війни обсяги дорожніх ремонтів у Києві поступово відновлювалися.

У 2021 році на ремонти спрямували 5,8 млрд грн, у 2022-му – лише 561 млн грн. Уже у 2023 році місто повернулося до масштабніших робіт – договори уклали майже на 4,9 млрд грн, а у 2024 році – на 5,2 млрд грн.

У 2025 році витрати на ремонти зросли ще більше й сягнули 7,4 млрд грн, перевищивши як показники попередніх років, так і довоєнний рівень. Водночас варто враховувати, що за цей час суттєво зросли ціни на матеріали та виконання робіт.

Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року фото 2

Карта ремонтів доріг

У 2025 році дорожні роботи тривали у різних частинах міста. На карті нижче – адреси об’єктів, де «Київавтодор» укладав договори на ремонти, у тих випадках, коли місце виконання робіт було вказане в закупівлях.

Окрім «Київавтодору» і підпорядкованих йому структур, дрібні ремонти асфальтів замовляли й управляючі компанії та ЖКГ – у дворах житлових будинків, а також деякі інші організатори у столиці. Такі закупівлі позначені на карті світлішим кольором. Загалом у 2025 році вдалося ідентифікувати більш-менш точні адреси для 244 таких контрактів на майже 336 млн грн. 

Найбільші договори

Капітальний ремонт Харківського шосе – найдорожчий договір минулого року. На нього планують витратити 1,3 млрд грн. Це одна з магістралей, якою щодня користуються тисячі мешканців Дніпровського та Дарницького районів. Про стан дороги роками пишуть медіа та скаржаться водії: ями, колійність, постійні підлатування замість комплексного ремонту.

У 2025 році місто вирішило взятися за капітальний ремонт цієї ділянки і в серпні оголосило закупівлю робіт. Йдеться не лише про новий асфальт, а й роботи з інженерними мережами, оновлення дощової каналізації та освітлення.

На тендер прийшло два учасники: ТОВ «Група компаній «Автострада» погодилася виконати роботи на 144 млн грн дешевше за очікувану вартість. «Київавтодор» уклав з компанією договір на 1,3 млрд грн. Капітальний ремонт не буде швидким: роботи заплановані на кілька років – з осені 2025-го щонайменше до серпня 2027 року. Частину Харківського шосе – від вулиці Юрія Литвинського до вулиці Брацлавської – вже відкрили для руху. Тут оновили основу дороги, уклали перші шари асфальту на понад 3,5 км та облаштували нову дощову каналізацію.

Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року фото 3
Ремонт Харківського шосе
Ремонт Харківського шосе
фото: Autostrada

ТОВ «Група компаній «Автострада» входить до бізнес-групи MS Capital, яку заснував підприємець Максим Шкіль. У Києві компанія часто працює над великими інфраструктурними об’єктами – зокрема зараз продовжує будувати метро на Виноградар. Фірма була одним з топпідрядників за часів програми «Велике будівництво». Водночас компанія фігурує у низці кримінальних проваджень. Зокрема, правоохоронці в Дніпропетровській області розслідують можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва магістрального водогону «Хортиця» – проєкту вартістю понад 5,3 млрд грн.

Окрім основного договору на виконання робіт, «Київавтодор» також окремо закупив послуги з авторського нагляду за цим об’єктом. Це стандартна, але важлива складова великих інфраструктурних ремонтів. Нагляд за 5,6 млн грн виконуватиме ТОВ «Слобожанський проєктний дім»

Після Харківського шосе «Автострада» отримала ще один великий підряд у Києві – цього разу на капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська» за майже 1 млрд грн. Це другий за вартістю контракт.

Цей шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1967 році. Минуло майже 60 років, тож він потребує капітального оновлення, а не точкових ремонтів. Тут планують замінити основні конструкції, привести до ладу опори та встановити нові огорожі. Також КК «Київавтодор» хоче оновити освітлення, прокласти трамвайні колії, відремонтувати під’їзди до шляхопроводу, облаштувати велодоріжки та впорядкувати територію навколо.

Закупівлю робіт провели через відкриті торги з особливостями, однак участь у них взяв лише один учасник – ТОВ «Група компаній «Автострада». Загалом будівництво триватиме до кінця 2027 року, а роботи виконують поетапно. Водночас громадська організація «Пасажири Києва» критикує проєкт ремонту, вважаючи його надмірно дорогим і таким, що не вирішує ключових транспортних проблем цього вузла. Крім того, за словами активістів, на час капітального ремонту рух трамваїв у цьому районі планують повністю перекрити на 7–10 місяців, хоча раніше повного закриття не обіцяли.

Окремо КК «Київавтодор» закупив послуги з авторського нагляду за цим об’єктом за 1,7 млн грн – їх виконуватиме ТОВ «Проєктний інститут «Автострада».

Третій за вартістю контракт у переліку найбільших дорожніх закупівель Києва – капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського в Солом’янському районі. На оновлення планують витратити 785 млн грн.

Проспект збудували ще у 1964 році. Це одна з ключових транспортних магістралей Солом’янського району, яка з’єднує Солом’янку з Голосієвом і є частиною так званої «Малої кільцевої дороги».

Нинішній проєкт капітального ремонту охоплює ділянку від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі. Тут до кінця 2027 року планують оновити проїжджу частину і тротуари, дощову каналізацію та зовнішнє освітлення, облаштувати велоінфраструктуру й елементи безбар’єрності. Також за задумом проєкту передбачена окрема смуга для лівих поворотів, що, має підвищити пропускну спроможність проспекту. 

Проєкт капремонту проспекту Валерія Лобановського
Проєкт капремонту проспекту Валерія Лобановського
фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

Закупівлю робіт оголосили наприкінці листопада 2025 року. КК «Київавтодор» провів відкриті торги з особливостями. ПП «Київшляхбуд» було єдиним учасником і запропонувало ціну на понад 18 млн грн менше за очікувану вартість. 

Серед засновників ПП «Київшляхбуд»Юрій Шумахер, депутат Одеської міської ради від партії «Довіряй ділам» колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Нагадаємо, у жовтні останнього позбавили українського громадянства. Причина – СБУ підтвердила наявність у нього російського паспорта. 

Авторський нагляд за капітальним ремонтом проспекту Лобановського за майже 2,9 млн грн виконуватиме та ж фірма, що й у випадку з Харківським шосе – ТОВ «Слобожанський проєктний дім». 

Четвертий за сумою – капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Осокорки» на проспекті Миколи Бажана вартістю 655,3 млн грн. У межах цього проєкту запланували відремонтувати конструкції шляхопроводу, замінити дорожнє покриття, оновити освітлення та тротуари, влаштувати велодоріжки. У відкритих торгах з особливостями перемогу над ТОВ «Ростдорстрой» отримало ТОВ «Укртрансміст». Роботи на об’єкті тривають – їх мають завершити до кінця року. Авторський нагляд за капітальним ремонтом обійдеться КК «Київавтодор» у 2,5 млн грн. Його виконуватиме знову ж ТОВ «Слобожанський проектний дім».

ТОВ «Укртрансміст» – великий підрядник у сфері мостового та дорожнього будівництва, який регулярно отримує замовлення від КК «Київавтодор». Водночас компанія фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних із можливим розкраданням бюджетних коштів на дорожніх ремонтах у столиці.

Ремонт шляхопроводу біля метро «Осокорки»
Ремонт шляхопроводу біля метро «Осокорки»
фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

П’яту сходинку посідає капітальний ремонт вулиці Міської на ділянці від проспекту Палладіна до дороги Київ–Гостомель. Договір на 501,8 млн грн КК «Київавтодор» уклав з ТОВ «Онур конструктіон інтернешнл».

Вулицю збудували у 1950 році та реконструювали у 1996-му. Зараз через неї проходить інтенсивний вантажний і пасажирський трафік, зокрема з Бучі, Ірпеня та Бородянки. У межах проєкту підрядник оновить дорожнє покриття, тротуари та інженерні мережі. Завершити капітальний ремонт за календарним планом мають до листопада 2026 року. Додатково КК «Київавтодор» закупив у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Мостопроект» послуги з авторського нагляду за 1,8 млн грн.

ТОВ «Онур конструктіон інтернешнл» минулого року було лідером за сумою укладених договорів з КК «Київавтодор». Компанія працює в Україні з 2004 року. Її заснували громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз.

Топ підрядників

У 2025 році понад половину коштів, які КК «Київавтодор» і підпорядковані йому структури законтрактували на ремонти доріг, отримали п’ять компаній. Загальна вартість їхніх договорів становить приблизно 5,7 млрд грн, або 57,5% від усієї суми. 

Абсолютним лідером за сумою укладених контрактів стала ТОВ «Група компаній «Автострада». У 2025 році з компанією уклали два договори на загальну суму 2,24 млрд грн, що становить майже чверть від усіх витрат Київавтодору. Саме «Автострада» отримала найбільші контракти року – зокрема на капітальний ремонт Харківського шосе та шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська».

Друге місце посідає ПП «Київшляхбуд». З компанією уклали два договори на 1,24 млрд грн, або 12,5% від загальної суми контрактів. Фірма виконуватиме капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського в Солом’янському районі.

ТОВ «Укртрансміст» отримало чотири договори загальною вартістю 906 млн грн – 9,1% від усіх укладених угод.

Четверте місце займає турецька компанія ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл». З нею законтрактували 687 млн грн, або 6,9% від загальної суми. 

Замикає п’ятірку лідерів ТОВ «Ростдорстрой». У 2025 році з компанією уклали три договори на 661 млн грн.

Порівняно з минулим роком склад п’ятірки найбільших підрядників Київавтодору частково зберігся: у топ-5 залишилися ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Укртрансміст». Водночас позиції змінилися. Онур, який торік був абсолютним лідером за вартістю укладених договорів, у 2025 році опустився на четверте місце, а Ростдорстрой – з другого на п’яте.

Минулорічні проєкти

Водночас у 2025 році Київ продовжував реалізацію низки великих дорожніх і мостових проєктів, законтрактованих ще торік. Серед них – протиаварійні роботи на мосту Метро через Дніпро, збудованому ще у 1965 році. Контракт на 2 млрд грн із компанією «Onur» уклали влітку 2024 року. Роботи мають завершити до кінця 2026 року. Минулого року місто також оголосило окрему закупівлю консультаційних послуг, пов’язаних із мостом Метро. Йдеться про супровід та підготовчі роботи за понад 2,5 млн грн, необхідні для подальших етапів проєкту.

Також ще з 2024 року триває реконструкція шляхопроводу біля станції метро «Дарниця» на перетині вулиці Будівельників і Броварського проспекту. Її планують завершити до кінця року. Договір на 440 млн грн уклали з компанією «Автомагістраль-Південь». 

Цей матеріал підготовлено в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK Digit), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Матеріал створено за фінансової підтримки Програми допомоги з міжнародного розвитку від Уряду Великої Британії. Зміст є винятковою відповідальністю Transparency International Ukraine; висловлені погляди не обов’язково відображають офіційну політику Уряду Великої Британії.

Софія Яцюк
Комунікаційна менеджерка Dozorro TI Ukraine

Читайте також:

Теги: дороги Київ ремонт Київавтодор столиця тендер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Плачков не надто вірить у перспективи розподіленої енергогенерації для Києва
«Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну». Ексміністр Іван Плачков – про те, чи вистоїмо ми цієї зими
30 сiчня, 13:20
Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому
У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко
24 сiчня, 09:18
Раніше повідомлялося, що до столиці 3 лютого прибуде генеральний секретар НАТО
У центрі Києва 3 лютого буде обмежено рух транспорту: причина
2 лютого, 22:02
«Дворик з воронами» – особливе атмосферне місце в центрі столиці
Флігель у «Дворику з воронами» на Рейтарській внесено до переліку щойно виявлених пам’яток
15 сiчня, 18:09
Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах
Україною шириться хвиля масових «мінувань»: які об’єкти під прицілом
30 сiчня, 12:48
У Києві понад 200 будинків залишаються без тепла після аварії в енергосистемі України
Чи підлягають відновленню ТЕЦ Києва після масованих атак: відповідь нардепа
2 лютого, 12:53
Прокурор у суді довів, що між перехожим та двома чоловіками у травні 2025 року на вулиці виник словесний конфлікт, внаслідок якого вони побили чоловіка
Двоє киян через вуличну сварку вбили 49-річного чоловіка: вирок суду
5 лютого, 15:19
У Яготині триває ліквідація пожежі в складському приміщенні Roshen
Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen
7 лютого, 08:14
Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо
Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села
8 лютого, 17:59

Публікації

Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року
Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року
«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?
«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Драма «Гулівера». Чому закрився найбільший ТРЦ в центрі Києва: пояснює фахівець з банкрутств
Драма «Гулівера». Чому закрився найбільший ТРЦ в центрі Києва: пояснює фахівець з банкрутств
«Я їздила до лікарень без попередження». Інтерв'ю з Валентиною Гінзбург, яка вісім років очолювала медицину Києва
«Я їздила до лікарень без попередження». Інтерв'ю з Валентиною Гінзбург, яка вісім років очолювала медицину Києва
«Туалетні схеми» Київради. Фігурант найгучнішого корупційного скандалу повернувся до роботи
«Туалетні схеми» Київради. Фігурант найгучнішого корупційного скандалу повернувся до роботи

Публікації

Народні депутати масово забирають грошима невикористані відпустки за останні шість років
Головні «трудоголіки» Верховної Ради. Хто з депутатів отримав солідні доплати за невикористані відпустки
9 лютого, 09:05
Годинник Судного дня тепер показує найвищий рівень ядерної небезпеки за всю історію
Ядерне божевілля світу та Україна. Як зупинити апокаліпсис
8 лютого, 21:00
«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?
«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?
6 лютого, 10:00
Протягом 2025 року в Україні було перейменовано більше 10 партій
Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів?
5 лютого, 10:55
Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?
Медові пастки Ептштейна. Сутенер для світової еліти під дахом КДБ?
4 лютого, 21:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua