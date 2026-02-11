Хто забрав 7,4 млрд грн, які валялися на київських дорогах? Топ-5 головних ремонтів 2025 року

У 2025 році витрати на ремонти зросли, перевищивши як показники попередніх років, так і довоєнний рівень

У 2025 році Київ масово ремонтував дороги. Перекриття, об’їзди й будівельна техніка стали звичним фоном для водіїв і пішоходів у різних районах міста – від спальних масивів до ключових транспортних розв’язок.

За даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, КК «Київавтодор» та підпорядковані їй структури уклали договорів на ремонти доріг на 7,4 млрд грн.

У цю суму входять як безпосередні ремонтні роботи, так і розробка проєктів, технічний та авторський нагляд, освітлення тощо. Значна частина цих коштів припадає на великі інфраструктурні проєкти, розраховані на кілька років виконання.

Безпосередньо на дорожні ремонти спрямували майже 6,8 млрд грн. Йдеться про оновлення проїжджої частини, заміну покриття, ремонт основи дороги та інші будівельні роботи.

Ми проаналізували закупівлі «Київавтодору» та його підпорядкованих структур за 2025 рік, щоб з’ясувати, у ремонт яких об’єктів столиця інвестувала найбільші кошти та які компанії стали ключовими підрядниками дорожніх ремонтів.

Динаміка крізь роки

Після різкого провалу у перший рік повномасштабної війни обсяги дорожніх ремонтів у Києві поступово відновлювалися.

У 2021 році на ремонти спрямували 5,8 млрд грн, у 2022-му – лише 561 млн грн. Уже у 2023 році місто повернулося до масштабніших робіт – договори уклали майже на 4,9 млрд грн, а у 2024 році – на 5,2 млрд грн.

У 2025 році витрати на ремонти зросли ще більше й сягнули 7,4 млрд грн, перевищивши як показники попередніх років, так і довоєнний рівень. Водночас варто враховувати, що за цей час суттєво зросли ціни на матеріали та виконання робіт.

Карта ремонтів доріг

У 2025 році дорожні роботи тривали у різних частинах міста. На карті нижче – адреси об’єктів, де «Київавтодор» укладав договори на ремонти, у тих випадках, коли місце виконання робіт було вказане в закупівлях.

Окрім «Київавтодору» і підпорядкованих йому структур, дрібні ремонти асфальтів замовляли й управляючі компанії та ЖКГ – у дворах житлових будинків, а також деякі інші організатори у столиці. Такі закупівлі позначені на карті світлішим кольором. Загалом у 2025 році вдалося ідентифікувати більш-менш точні адреси для 244 таких контрактів на майже 336 млн грн.

Найбільші договори

Капітальний ремонт Харківського шосе – найдорожчий договір минулого року. На нього планують витратити 1,3 млрд грн. Це одна з магістралей, якою щодня користуються тисячі мешканців Дніпровського та Дарницького районів. Про стан дороги роками пишуть медіа та скаржаться водії: ями, колійність, постійні підлатування замість комплексного ремонту.

У 2025 році місто вирішило взятися за капітальний ремонт цієї ділянки і в серпні оголосило закупівлю робіт. Йдеться не лише про новий асфальт, а й роботи з інженерними мережами, оновлення дощової каналізації та освітлення.

На тендер прийшло два учасники: ТОВ «Група компаній «Автострада» погодилася виконати роботи на 144 млн грн дешевше за очікувану вартість. «Київавтодор» уклав з компанією договір на 1,3 млрд грн. Капітальний ремонт не буде швидким: роботи заплановані на кілька років – з осені 2025-го щонайменше до серпня 2027 року. Частину Харківського шосе – від вулиці Юрія Литвинського до вулиці Брацлавської – вже відкрили для руху. Тут оновили основу дороги, уклали перші шари асфальту на понад 3,5 км та облаштували нову дощову каналізацію.

Ремонт Харківського шосе фото: Autostrada

ТОВ «Група компаній «Автострада» входить до бізнес-групи MS Capital, яку заснував підприємець Максим Шкіль. У Києві компанія часто працює над великими інфраструктурними об’єктами – зокрема зараз продовжує будувати метро на Виноградар. Фірма була одним з топпідрядників за часів програми «Велике будівництво». Водночас компанія фігурує у низці кримінальних проваджень. Зокрема, правоохоронці в Дніпропетровській області розслідують можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва магістрального водогону «Хортиця» – проєкту вартістю понад 5,3 млрд грн.

Окрім основного договору на виконання робіт, «Київавтодор» також окремо закупив послуги з авторського нагляду за цим об’єктом. Це стандартна, але важлива складова великих інфраструктурних ремонтів. Нагляд за 5,6 млн грн виконуватиме ТОВ «Слобожанський проєктний дім».

Після Харківського шосе «Автострада» отримала ще один великий підряд у Києві – цього разу на капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська» за майже 1 млрд грн. Це другий за вартістю контракт.

Цей шляхопровід ввели в експлуатацію ще у 1967 році. Минуло майже 60 років, тож він потребує капітального оновлення, а не точкових ремонтів. Тут планують замінити основні конструкції, привести до ладу опори та встановити нові огорожі. Також КК «Київавтодор» хоче оновити освітлення, прокласти трамвайні колії, відремонтувати під’їзди до шляхопроводу, облаштувати велодоріжки та впорядкувати територію навколо.

Закупівлю робіт провели через відкриті торги з особливостями, однак участь у них взяв лише один учасник – ТОВ «Група компаній «Автострада». Загалом будівництво триватиме до кінця 2027 року, а роботи виконують поетапно. Водночас громадська організація «Пасажири Києва» критикує проєкт ремонту, вважаючи його надмірно дорогим і таким, що не вирішує ключових транспортних проблем цього вузла. Крім того, за словами активістів, на час капітального ремонту рух трамваїв у цьому районі планують повністю перекрити на 7–10 місяців, хоча раніше повного закриття не обіцяли.

Окремо КК «Київавтодор» закупив послуги з авторського нагляду за цим об’єктом за 1,7 млн грн – їх виконуватиме ТОВ «Проєктний інститут «Автострада».

Третій за вартістю контракт у переліку найбільших дорожніх закупівель Києва – капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського в Солом’янському районі. На оновлення планують витратити 785 млн грн.

Проспект збудували ще у 1964 році. Це одна з ключових транспортних магістралей Солом’янського району, яка з’єднує Солом’янку з Голосієвом і є частиною так званої «Малої кільцевої дороги».

Нинішній проєкт капітального ремонту охоплює ділянку від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі. Тут до кінця 2027 року планують оновити проїжджу частину і тротуари, дощову каналізацію та зовнішнє освітлення, облаштувати велоінфраструктуру й елементи безбар’єрності. Також за задумом проєкту передбачена окрема смуга для лівих поворотів, що, має підвищити пропускну спроможність проспекту.

Проєкт капремонту проспекту Валерія Лобановського фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

Закупівлю робіт оголосили наприкінці листопада 2025 року. КК «Київавтодор» провів відкриті торги з особливостями. ПП «Київшляхбуд» було єдиним учасником і запропонувало ціну на понад 18 млн грн менше за очікувану вартість.

Серед засновників ПП «Київшляхбуд» – Юрій Шумахер, депутат Одеської міської ради від партії «Довіряй ділам» колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Нагадаємо, у жовтні останнього позбавили українського громадянства. Причина – СБУ підтвердила наявність у нього російського паспорта.

Авторський нагляд за капітальним ремонтом проспекту Лобановського за майже 2,9 млн грн виконуватиме та ж фірма, що й у випадку з Харківським шосе – ТОВ «Слобожанський проєктний дім».

Четвертий за сумою – капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Осокорки» на проспекті Миколи Бажана вартістю 655,3 млн грн. У межах цього проєкту запланували відремонтувати конструкції шляхопроводу, замінити дорожнє покриття, оновити освітлення та тротуари, влаштувати велодоріжки. У відкритих торгах з особливостями перемогу над ТОВ «Ростдорстрой» отримало ТОВ «Укртрансміст». Роботи на об’єкті тривають – їх мають завершити до кінця року. Авторський нагляд за капітальним ремонтом обійдеться КК «Київавтодор» у 2,5 млн грн. Його виконуватиме знову ж ТОВ «Слобожанський проектний дім».

ТОВ «Укртрансміст» – великий підрядник у сфері мостового та дорожнього будівництва, який регулярно отримує замовлення від КК «Київавтодор». Водночас компанія фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних із можливим розкраданням бюджетних коштів на дорожніх ремонтах у столиці.

Ремонт шляхопроводу біля метро «Осокорки» фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

П’яту сходинку посідає капітальний ремонт вулиці Міської на ділянці від проспекту Палладіна до дороги Київ–Гостомель. Договір на 501,8 млн грн КК «Київавтодор» уклав з ТОВ «Онур конструктіон інтернешнл».

Вулицю збудували у 1950 році та реконструювали у 1996-му. Зараз через неї проходить інтенсивний вантажний і пасажирський трафік, зокрема з Бучі, Ірпеня та Бородянки. У межах проєкту підрядник оновить дорожнє покриття, тротуари та інженерні мережі. Завершити капітальний ремонт за календарним планом мають до листопада 2026 року. Додатково КК «Київавтодор» закупив у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Мостопроект» послуги з авторського нагляду за 1,8 млн грн.

ТОВ «Онур конструктіон інтернешнл» минулого року було лідером за сумою укладених договорів з КК «Київавтодор». Компанія працює в Україні з 2004 року. Її заснували громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз.

Топ підрядників

У 2025 році понад половину коштів, які КК «Київавтодор» і підпорядковані йому структури законтрактували на ремонти доріг, отримали п’ять компаній. Загальна вартість їхніх договорів становить приблизно 5,7 млрд грн, або 57,5% від усієї суми.

Абсолютним лідером за сумою укладених контрактів стала ТОВ «Група компаній «Автострада». У 2025 році з компанією уклали два договори на загальну суму 2,24 млрд грн, що становить майже чверть від усіх витрат Київавтодору. Саме «Автострада» отримала найбільші контракти року – зокрема на капітальний ремонт Харківського шосе та шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська».

Друге місце посідає ПП «Київшляхбуд». З компанією уклали два договори на 1,24 млрд грн, або 12,5% від загальної суми контрактів. Фірма виконуватиме капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського в Солом’янському районі.

ТОВ «Укртрансміст» отримало чотири договори загальною вартістю 906 млн грн – 9,1% від усіх укладених угод.

Четверте місце займає турецька компанія ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл». З нею законтрактували 687 млн грн, або 6,9% від загальної суми.

Замикає п’ятірку лідерів ТОВ «Ростдорстрой». У 2025 році з компанією уклали три договори на 661 млн грн.

Порівняно з минулим роком склад п’ятірки найбільших підрядників Київавтодору частково зберігся: у топ-5 залишилися ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «Укртрансміст». Водночас позиції змінилися. Онур, який торік був абсолютним лідером за вартістю укладених договорів, у 2025 році опустився на четверте місце, а Ростдорстрой – з другого на п’яте.

Минулорічні проєкти

Водночас у 2025 році Київ продовжував реалізацію низки великих дорожніх і мостових проєктів, законтрактованих ще торік. Серед них – протиаварійні роботи на мосту Метро через Дніпро, збудованому ще у 1965 році. Контракт на 2 млрд грн із компанією «Onur» уклали влітку 2024 року. Роботи мають завершити до кінця 2026 року. Минулого року місто також оголосило окрему закупівлю консультаційних послуг, пов’язаних із мостом Метро. Йдеться про супровід та підготовчі роботи за понад 2,5 млн грн, необхідні для подальших етапів проєкту.

Також ще з 2024 року триває реконструкція шляхопроводу біля станції метро «Дарниця» на перетині вулиці Будівельників і Броварського проспекту. Її планують завершити до кінця року. Договір на 440 млн грн уклали з компанією «Автомагістраль-Південь».