Чи підлягають відновленню ТЕЦ Києва після масованих атак: відповідь нардепа

У Києві понад 200 будинків залишаються без тепла після аварії в енергосистемі України

Нардеп: «Про повноцінне відновлення поки що не йдеться, адже воно потребує і ресурсів, і часу»

Попри масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі Києва, всі столичні теплоелектроцентралі можна відновити. Про це заявив народний депутат України від фракції «Слуга Народу» Сергій Нагорняк, інформує «Главком».

За словами нардепа, зараз на одній із ТЕЦ, яка зазнала найбільшої кількості ракетних і дронових атак, тривають відновлювальні роботи. ВІн уточнив, що йдеться насамперед про роботи, необхідні для запуску теплоелектроцентралі, а не про її повне відновлення.

«Ще є питання по одній з ТЕЦ міста Києва, по якій була найбільша кількість прильотів російських ракет і дронів. Там і далі тривають відновлювальні роботи. Це роботи для того, аби запустити теплоелектроцентраль. Про повноцінне відновлення поки що не йдеться, адже воно потребує і ресурсів, і часу», – пояснив Сергій Нагорняк.

Нардеп також наголосив, що повне відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури - складний і тривалий процес. Зокрема, ремонт або заміна обладнання на підстанціях «Укренерго» може тривати тижні або навіть місяці через його високу вартість та дефіцит.

Нагорняк визнав, що Україна наразі не має повного запасу всього необхідного обладнання, що ускладнює швидке відновлення після масштабних атак РФ.

Водночас депутат запевнив: інформація про те, що одна з київських ТЕЦ нібито не підлягає відновленню, не відповідає дійсності.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 2, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, у нинішніх умовах Київ фактично не має реальної заміни великим теплоелектроцентралям, а розмови про масову когенерацію або повну децентралізацію не здатні вирішити проблему енергопостачання столиці. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» колишній міністр енергетики Іван Плачков. За словами ексміністра, до масштабних атак Київ і Київська область майже повністю забезпечували себе власною генерацією за рахунок ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницької ТЕЦ, які сумарно давали близько 1500 МВт. Паралельно працювало кільце підстанцій навколо міста, яке дозволяло отримувати електроенергію з інших регіонів.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.