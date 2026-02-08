Головна Країна Події в Україні
Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо
Президент окреслив стратегію розвитку сільських територій

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села і забезпечити там гідні умови проживання. Про це інформує «Главком».

«Індустріалізація – вона не в Україні, вона в усьому світі відбувається. Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва», – зазначив президент.

Він підкреслив, що держава не повинна робити ставку на масове створення державних підприємств у селах. «Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща», – сказав Зеленський, додавши, що «держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор».

Говорячи про те, що може повернути людей у сільську місцевість, глава держави зазначив: «Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно». За його словами, вигідним розвиток стає тоді, «коли в державі є гроші й підприємства розростаються, і люди виїжджають за межу міст, щоб побудувати там підприємства».

Президент визнав, що в Україні вже існують певні інструменти підтримки. «Є спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст. Але цього замало», – наголосив він. Зеленський пояснив, що одного лише сприятливого середовища недостатньо: «Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди. Люди».

Окрему увагу президент приділив інфраструктурі. «Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда», – сказав він. Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни були «дуже амбітні плани» та «багато побудували доріг», але визнав: «Цього недостатньо, тому що будувалися центральні дороги». За його словами, «інфраструктуру повинна зробити держава», а також необхідні «спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі».

Президент також наголосив на актуальності сільського господарства для України. «Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що робити», – зазначив він, підкресливши, що агросектор «на високому рівні». Навіть попри війну та тимчасову окупацію частини територій, за словами Зеленського, «врожай більше під час війни, ніж до», і «навіть землі менше, а врожаю більше».

«Навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо, а все одно об'єм продажу в Україні був більший», – додав президент, підсумувавши: «Село буде актуальним. Треба трішки часу».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетична інфраструктура Росії є законною ціллю для ударів, оскільки саме за рахунок доходів від продажу енергоресурсів РФ фінансує війну проти України.

Читайте також:

Теги: інфраструктура президент дотації Володимир Зеленський держава гроші дороги

Читайте нас

Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села
