Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо

Президент окреслив стратегію розвитку сільських територій

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села і забезпечити там гідні умови проживання. Про це інформує «Главком».

«Індустріалізація – вона не в Україні, вона в усьому світі відбувається. Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва», – зазначив президент.

Він підкреслив, що держава не повинна робити ставку на масове створення державних підприємств у селах. «Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща», – сказав Зеленський, додавши, що «держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор».

Говорячи про те, що може повернути людей у сільську місцевість, глава держави зазначив: «Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно». За його словами, вигідним розвиток стає тоді, «коли в державі є гроші й підприємства розростаються, і люди виїжджають за межу міст, щоб побудувати там підприємства».

Президент визнав, що в Україні вже існують певні інструменти підтримки. «Є спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст. Але цього замало», – наголосив він. Зеленський пояснив, що одного лише сприятливого середовища недостатньо: «Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди. Люди».

Окрему увагу президент приділив інфраструктурі. «Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда», – сказав він. Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни були «дуже амбітні плани» та «багато побудували доріг», але визнав: «Цього недостатньо, тому що будувалися центральні дороги». За його словами, «інфраструктуру повинна зробити держава», а також необхідні «спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі».

Президент також наголосив на актуальності сільського господарства для України. «Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що робити», – зазначив він, підкресливши, що агросектор «на високому рівні». Навіть попри війну та тимчасову окупацію частини територій, за словами Зеленського, «врожай більше під час війни, ніж до», і «навіть землі менше, а врожаю більше».

«Навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо, а все одно об'єм продажу в Україні був більший», – додав президент, підсумувавши: «Село буде актуальним. Треба трішки часу».

