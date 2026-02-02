Головна Київ Новини
У центрі Києва 3 лютого буде обмежено рух транспорту: причина

Ростислав Вонс
Раніше повідомлялося, що до столиці 3 лютого прибуде генеральний секретар НАТО
фото: Каштан News (ілюстративне)

Дорогу буде перекрито у звʼязку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій

Завтра, 3 лютого, у центральній частині Києва тимчасово буде обмежено дорожній рух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління держохорони.

«3 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, завтра, 3 лютого, в Україну має приїхати генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зокрема він виступатиме у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що у Києві із 3 до 5 лютого частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі. Також до 6 лютого в Шевченківському районі столиці діятимуть обмеження для руху автотранспорту. Роботи триватимуть на ділянці вул. Володимирської, 43-45. Обмеження стосуватимуться напрямку руху в бік вулиці Прорізної.

До слова, на Київщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Повідомлення про аварію поблизу селища Гостомель надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 09:30. Удар був такої сили, що тіло загиблого водія затиснуло в салоні понівеченої машини. Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували тіло. Двох інших постраждалих медики терміново госпіталізували до лікарні міста Буча.

