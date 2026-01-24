У Києві знову майже 6 000 будинків без опалення – Кличко

Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому

Через обстріли знову без опалення залишилися тисячі будинків

Нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.

«Внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня. Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому. Комунальники й енергетики працюють, щоб поверну послуги в домівки киян», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням.

Через нестачу електроенергії рух поїздів на «червоній» гілці суттєво обмежено. Станції «наземної» ділянки тимчасово припинили роботу.

Зачинені станції: «Лісова», «Чернігівська», «Гідропарк» та «Дніпро».

Маршрут 1: «Академмістечко» – «Арсенальна» (інтервал 7–9 хвилин).

Маршрут 2: «Дарниця» – «Лівобережна» – «Арсенальна» (інтервал 12 хвилин).

На «зеленій» лінії зміни в русі спричинені не лише дефіцитом енергії, а й фізичним пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу.