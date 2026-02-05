Головна Київ Новини
Двоє киян через вуличну сварку вбили 49-річного чоловіка: вирок суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Двоє киян через вуличну сварку вбили 49-річного чоловіка: вирок суду
Прокурор у суді довів, що між перехожим та двома чоловіками у травні 2025 року на вулиці виник словесний конфлікт, внаслідок якого вони побили чоловіка
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Обвинувачені перебувають під вартою

У Києві двоє чоловіків до смерті побили перехожого. Їх засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 18-річному та 31-річному мешканцям столиці, які завдали тяжких тілесних ушкоджень 49-річному чоловіку, внаслідок чого він помер у лікарні. Вироком Дніпровського районного суду обвинувачених визнано винними за ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до восьми років позбавлення волі», – сказано в прокурорському релізі.

Прокурор у суді довів, що між перехожим та двома чоловіками у травні 2025 року на вулиці виник словесний конфлікт, внаслідок якого вони побили чоловіка.

За даними слідства, підозрювані завдавали потерпілому численні удари руками й ногами по голові. «Від отриманих ударів чоловік впав на землю, а нападники продовжили бити його. Цього ж дня потерпілий помер у лікарні внаслідок відкритої черепно-мозкової травми», – повідомила прокуратура.
 
Обвинувачені перебувають під вартою. 

Нагадаємо, 28-річний чоловік, який у грудні минулого року вчинив жорстоку розправу над своєю родиною, виявився неосудним. За даними слідства, подія сталася в грудні 2025 року. Чоловік спочатку бив свою бабусю чайником по голові, а потім задушив її. Після цього він переключився на матір: завдавав їй ударів і намагався душити, аж поки жінка не знепритомніла. Вирішивши, що вона померла, нападник зупинився. Увесь цей час у квартирі перебував батько зловмисника – він був зв’язаний. Як згодом пояснив затриманий, він зробив це, аби батько «не заважав».

До слова, у Дніпровському районі столиці затримали 68-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві літньої знайомої. Причиною конфлікту стали чутки про неповернуті гроші. 68-річний чоловік, який є громадянином РФ і багато років мешкає в Україні, прийшов до знайомої 85-річної пенсіонерки з’ясовувати стосунки через те, що вона начебто розповідала комусь про неповернення їй боргу.

Теги: Київ суд вбивство вирок

