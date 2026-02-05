Двоє киян через вуличну сварку вбили 49-річного чоловіка: вирок суду

Прокурор у суді довів, що між перехожим та двома чоловіками у травні 2025 року на вулиці виник словесний конфлікт, внаслідок якого вони побили чоловіка

У Києві двоє чоловіків до смерті побили перехожого. Їх засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 18-річному та 31-річному мешканцям столиці, які завдали тяжких тілесних ушкоджень 49-річному чоловіку, внаслідок чого він помер у лікарні. Вироком Дніпровського районного суду обвинувачених визнано винними за ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до восьми років позбавлення волі», – сказано в прокурорському релізі.

Прокурор у суді довів, що між перехожим та двома чоловіками у травні 2025 року на вулиці виник словесний конфлікт, внаслідок якого вони побили чоловіка.

За даними слідства, підозрювані завдавали потерпілому численні удари руками й ногами по голові. «Від отриманих ударів чоловік впав на землю, а нападники продовжили бити його. Цього ж дня потерпілий помер у лікарні внаслідок відкритої черепно-мозкової травми», – повідомила прокуратура.



Обвинувачені перебувають під вартою.

