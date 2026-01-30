Головна Київ Новини
Україною шириться хвиля масових «мінувань»: які об'єкти під прицілом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Україною шириться хвиля масових «мінувань»: які об’єкти під прицілом
Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах
фото: Національна поліція України

У поліції зазначили, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога

30 січня у Києві та багатьох областях України надійшли анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів, правоохоронці проводять перевірки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції.

Зокрема, пвідомлення про замінування надійшли у Києві, в Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Зі шкіл евакуювали дітей, місцями не працюють територіальні центри МВС.

У поліції зазначили, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.

Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

Нагадаємо,  9 січня Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу у зв'язку з повідомленням про замінування, розпочата евакуація працівників та відвідувачів установи. 

До слова, упродовж січня 2025 року правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування». Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

