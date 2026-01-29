«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?Комунальний колапс
Голова Деснянської райдержадміністрації: «Я не отримав жодного генератора від Кличка»
Жорстка енергетична криза у Києві, яка сталася внаслідок російських обстрілів, наглядно продемонструвала наслідки дуалізму влади у столиці. Районні держадміністрації, які належать до президентської вертикалі влади, формально підпорядковуються Київській міській держадміністрації, яку очолює мер столиці Віталій Кличко, але де-факто грають у свою гру. І навіть така біда, як +3 градуси у будинках мешканців Деснянського району, відсутність світла та води не стали вагомим приводом для хоча б тимчасового об’єднання конфліктуючих сторін. Навпаки, протистояння лише загострилося, а комунальна катастрофа стала зручним приводом для взаємних звинувачень.
У травні минулого року президент Володимир Зеленський змінив голів низки райдержадміністрацій у Києві, неформальним куратором та медійним обличчям яких став очільник Деснянської РДА Максим Бахматов. Саме спальний район Києва – Троєщина, який відноситься до Деснянського району, зараз потерпає від енергоколапсу найбільше. Критичні пошкодження зазнала ТЕЦ-6, від якої залежав величезний спальний масив, що за кількістю населення може конкурувати з деякими облцентрами, призвели до справжньої комунальної катастрофи та зробили Троєщину малопридатною для життя.
Зараз Бахматова важко спіймати на місці: він постійно в русі, регулярно проводить наради. Що відбувається у високих кабінетах, доки кияни відчайдушно намагаються зігрітися? Що буде, коли стовпчики термометрів наприкінці цього тижня опустяться до показника -20 і повзтимуть ще нижче? На ці та інші питання в інтерв’ю «Главкому» у перерві між нарадами відповів експресивний «начальник Троєщини» Максим Бахматов.
Пане Максиме, ви щойно повернулися з чергової наради. Чи з'явилась якась нова інформація?
Нової інформації поки що немає. Опалення немає більше ніж у 700 будинках – вся Троєщина без опалення. Завдяки допомозі прем'єр-міністра маємо трохи більше світла, щоб обігрівати людей: всякими електричними приладами. Нині стан критичний, якщо будуть ще прильоти, то немає розуміння, до чого це може призвести.
Наразі вирішенням енергокризи в столиці займаються і уряд, і КМДА, і КМВА, і райадміністрації, весь процес контролює особисто президент. В результаті хто і за що відповідає, і чи не перетинаються ці повноваження?
Я не отримав жодного генератора від КМДА. Всі генератори – від благодійників або ДСНС. Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд. Прем'єр-міністр допомагав з електрикою. Це все.
Чи зверталися ви особисто до голови КМДА Віталія Кличка?
Я відправив йому багато листів, у яких перераховував, що необхідно, просив надати. Нам нічого не надали.
Чи отримували ви бодай якісь відповіді?
Ні, нічого.
Чи вам телефонували з Офісу президента, давали якісь розпорядження?
Офіс президента зробив усе, щоб нами зайнявся особисто прем'єр-міністр та військова адміністрація. Саме ця співпраця військової адміністрації з прем'єр-міністром допомогла встановити два великих наметових містечка, 20 палаток ДСНС, допомогти нам з генераторами, з харчуванням, охороною, поліцією, Нацгвардією і так далі. Це все зробила держава, не місто.
Чи проявляє якусь активність у подоланні кризи Київрада, останнє засідання якої відбулося ще 15 січня. Чи мала б вона ухвалити найближчим часом якісь рішення, щоб вам полегшити ситуацію?
Напевно, але поки що я не бачу реальної допомоги.
Якщо з Кличком комунікація не склалася – можливо, ви спілкуєтесь з його заступником Петром Пантелеєвим, який є одним з ключових координаторів в КМДА у вирішенні енергокризи?
Я спілкуюся з Пантелеєвим. Але на сьогоднішній день реальної допомоги від Пантелеєва не отримав.
Як щодо іншої заступниці глави КМДА – Ганни Старостенко, з якою у вас влітку був конфлікт? Судячи з її соцмереж, вона переймається ситуацією в Деснянському районі.
Ні грошей, ні допомоги. Вона на мене написала заяву в поліцію, я ходив на допит. Вони ж вкидають гроші в медіапропаганду.
Чи є якась комунікація, допомога від голів інших райдержадміністрацій? Чи вам якось допомагають колеги – хоча б термосами з чаєм?
У всіх важка ситуація. Тільки що спілкувався з головою Голосіївської РДА. Вони самі потребують допомоги.
Що буде з платою за комірне для тих, у кого от немає лічильників, за період, коли комуналка по факту не надавалась?
Кличко обіцяє, що будуть списання.
Прогноз погоди обіцяє найближчими днями -30. Кличко ще тиждень тому пропонував мешканцям виїжджати за межі столиці. А тим людям, яким нема куди виїжджати, – куди подітися у межах району? Плануєте організувати місця, наприклад, у гуртожитках?
Я не вважаю, що треба виїжджати. Треба залишатися, максимально обігріватися, допомагати громаді, якщо необхідно, навіть рити туалети.
Тепер щодо розміщення – ви, напевно, не уявляєте, що таке пів мільйона людей. Це три Івано-Франківська. Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська? У нас є на сьогоднішній день шість великих пунктів обігріву – це школи, де можна спати. Ще чотири готуються. Загалом так можна розмістити приблизно 10 тис. людей. Якщо буде необхідність, ми десь 50 тис. зможемо обігріти.
Наталія Сокирчук, «Главком»
