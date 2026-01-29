«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?

Бахматов: «На сьогоднішній день шість великих пунктів обігріву – це школи, де можна спати»

Голова Деснянської райдержадміністрації: «Я не отримав жодного генератора від Кличка»

Жорстка енергетична криза у Києві, яка сталася внаслідок російських обстрілів, наглядно продемонструвала наслідки дуалізму влади у столиці. Районні держадміністрації, які належать до президентської вертикалі влади, формально підпорядковуються Київській міській держадміністрації, яку очолює мер столиці Віталій Кличко, але де-факто грають у свою гру. І навіть така біда, як +3 градуси у будинках мешканців Деснянського району, відсутність світла та води не стали вагомим приводом для хоча б тимчасового об’єднання конфліктуючих сторін. Навпаки, протистояння лише загострилося, а комунальна катастрофа стала зручним приводом для взаємних звинувачень.

У травні минулого року президент Володимир Зеленський змінив голів низки райдержадміністрацій у Києві, неформальним куратором та медійним обличчям яких став очільник Деснянської РДА Максим Бахматов. Саме спальний район Києва – Троєщина, який відноситься до Деснянського району, зараз потерпає від енергоколапсу найбільше. Критичні пошкодження зазнала ТЕЦ-6, від якої залежав величезний спальний масив, що за кількістю населення може конкурувати з деякими облцентрами, призвели до справжньої комунальної катастрофи та зробили Троєщину малопридатною для життя.

Зараз Бахматова важко спіймати на місці: він постійно в русі, регулярно проводить наради. Що відбувається у високих кабінетах, доки кияни відчайдушно намагаються зігрітися? Що буде, коли стовпчики термометрів наприкінці цього тижня опустяться до показника -20 і повзтимуть ще нижче? На ці та інші питання в інтерв’ю «Главкому» у перерві між нарадами відповів експресивний «начальник Троєщини» Максим Бахматов.

На Троєщині встановили два великих наметових містечка фото: delo.ua

Пане Максиме, ви щойно повернулися з чергової наради. Чи з'явилась якась нова інформація?

Нової інформації поки що немає. Опалення немає більше ніж у 700 будинках – вся Троєщина без опалення. Завдяки допомозі прем'єр-міністра маємо трохи більше світла, щоб обігрівати людей: всякими електричними приладами. Нині стан критичний, якщо будуть ще прильоти, то немає розуміння, до чого це може призвести.

Наразі вирішенням енергокризи в столиці займаються і уряд, і КМДА, і КМВА, і райадміністрації, весь процес контролює особисто президент. В результаті хто і за що відповідає, і чи не перетинаються ці повноваження?

Я не отримав жодного генератора від КМДА. Всі генератори – від благодійників або ДСНС. Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд. Прем'єр-міністр допомагав з електрикою. Це все.

Чи зверталися ви особисто до голови КМДА Віталія Кличка?

Я відправив йому багато листів, у яких перераховував, що необхідно, просив надати. Нам нічого не надали.

Чи отримували ви бодай якісь відповіді?

Ні, нічого.

Чи вам телефонували з Офісу президента, давали якісь розпорядження?

Офіс президента зробив усе, щоб нами зайнявся особисто прем'єр-міністр та військова адміністрація. Саме ця співпраця військової адміністрації з прем'єр-міністром допомогла встановити два великих наметових містечка, 20 палаток ДСНС, допомогти нам з генераторами, з харчуванням, охороною, поліцією, Нацгвардією і так далі. Це все зробила держава, не місто.

Бахматов: «Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд» фото: Київ 24

Чи проявляє якусь активність у подоланні кризи Київрада, останнє засідання якої відбулося ще 15 січня. Чи мала б вона ухвалити найближчим часом якісь рішення, щоб вам полегшити ситуацію?

Напевно, але поки що я не бачу реальної допомоги.

Якщо з Кличком комунікація не склалася – можливо, ви спілкуєтесь з його заступником Петром Пантелеєвим, який є одним з ключових координаторів в КМДА у вирішенні енергокризи?

Я спілкуюся з Пантелеєвим. Але на сьогоднішній день реальної допомоги від Пантелеєва не отримав.

Як щодо іншої заступниці глави КМДА – Ганни Старостенко, з якою у вас влітку був конфлікт? Судячи з її соцмереж, вона переймається ситуацією в Деснянському районі.

Ні грошей, ні допомоги. Вона на мене написала заяву в поліцію, я ходив на допит. Вони ж вкидають гроші в медіапропаганду.

Чи є якась комунікація, допомога від голів інших райдержадміністрацій? Чи вам якось допомагають колеги – хоча б термосами з чаєм?

У всіх важка ситуація. Тільки що спілкувався з головою Голосіївської РДА. Вони самі потребують допомоги.

Що буде з платою за комірне для тих, у кого от немає лічильників, за період, коли комуналка по факту не надавалась?

Кличко обіцяє, що будуть списання.

Попри комунальний колапс, Бахматов закликає не виїжджати фото mvs.gov.ua

Прогноз погоди обіцяє найближчими днями -30. Кличко ще тиждень тому пропонував мешканцям виїжджати за межі столиці. А тим людям, яким нема куди виїжджати, – куди подітися у межах району? Плануєте організувати місця, наприклад, у гуртожитках?

Я не вважаю, що треба виїжджати. Треба залишатися, максимально обігріватися, допомагати громаді, якщо необхідно, навіть рити туалети.

Тепер щодо розміщення – ви, напевно, не уявляєте, що таке пів мільйона людей. Це три Івано-Франківська. Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська? У нас є на сьогоднішній день шість великих пунктів обігріву – це школи, де можна спати. Ще чотири готуються. Загалом так можна розмістити приблизно 10 тис. людей. Якщо буде необхідність, ми десь 50 тис. зможемо обігріти.

Наталія Сокирчук, «Главком»