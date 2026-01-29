Головна Київ Публікації
search button user button menu button

«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?

Комунальний колапс
Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
google social img telegram social img facebook social img
«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?
Бахматов: «На сьогоднішній день шість великих пунктів обігріву – це школи, де можна спати»
фото: Facebook Максима Бахматова

Голова Деснянської райдержадміністрації: «Я не отримав жодного генератора від Кличка»

Жорстка енергетична криза у Києві, яка сталася внаслідок російських обстрілів, наглядно продемонструвала наслідки дуалізму влади у столиці. Районні держадміністрації, які належать до президентської вертикалі влади, формально підпорядковуються Київській міській держадміністрації, яку очолює мер столиці Віталій Кличко, але де-факто грають у свою гру. І навіть така біда, як +3 градуси у будинках мешканців Деснянського району, відсутність світла та води не стали вагомим приводом для хоча б тимчасового об’єднання конфліктуючих сторін. Навпаки, протистояння лише загострилося, а комунальна катастрофа стала зручним приводом для взаємних звинувачень.

У травні минулого року президент Володимир Зеленський змінив голів низки райдержадміністрацій у Києві, неформальним куратором та медійним обличчям яких став очільник Деснянської РДА Максим Бахматов. Саме спальний район Києва – Троєщина, який відноситься до Деснянського району, зараз потерпає від енергоколапсу найбільше. Критичні пошкодження зазнала ТЕЦ-6, від якої залежав величезний спальний масив, що за кількістю населення може конкурувати з деякими облцентрами, призвели до справжньої комунальної катастрофи та зробили Троєщину малопридатною для життя.   

Зараз Бахматова важко спіймати на місці: він постійно в русі, регулярно проводить наради.  Що відбувається у високих кабінетах, доки кияни відчайдушно намагаються зігрітися? Що буде, коли стовпчики термометрів наприкінці цього тижня опустяться до показника -20 і повзтимуть ще нижче? На ці та інші питання в інтерв’ю «Главкому» у перерві між нарадами відповів експресивний «начальник Троєщини» Максим Бахматов.

На Троєщині встановили два великих наметових містечка
На Троєщині встановили два великих наметових містечка
фото: delo.ua

Пане Максиме, ви щойно повернулися з чергової наради. Чи з'явилась якась нова інформація?

Нової інформації поки що немає. Опалення немає більше ніж у 700 будинках – вся Троєщина без опалення. Завдяки допомозі прем'єр-міністра маємо трохи більше світла, щоб обігрівати людей: всякими електричними приладами. Нині стан критичний, якщо будуть ще прильоти, то немає розуміння, до чого це може призвести.

Наразі вирішенням енергокризи в столиці займаються і уряд, і КМДА, і КМВА, і райадміністрації, весь процес контролює особисто президент. В результаті хто і за що відповідає, і чи не перетинаються ці повноваження?

Я не отримав жодного генератора від КМДА. Всі генератори – від благодійників або ДСНС. Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд. Прем'єр-міністр допомагав з електрикою. Це все.

Чи зверталися ви особисто до голови КМДА Віталія Кличка?

Я відправив йому багато листів, у яких перераховував, що необхідно, просив надати. Нам нічого не надали.

Чи отримували ви бодай якісь відповіді?

Ні, нічого.

Чи вам телефонували з Офісу президента, давали якісь розпорядження?

Офіс президента зробив усе, щоб нами зайнявся особисто прем'єр-міністр та військова адміністрація. Саме ця співпраця військової адміністрації з прем'єр-міністром допомогла встановити два великих наметових містечка, 20 палаток ДСНС, допомогти нам з генераторами, з харчуванням, охороною, поліцією, Нацгвардією і так далі. Це все зробила держава, не місто.

Бахматов: «Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд»
Бахматов: «Я не отримав харчування від КМДА – харчує нас благодійний фонд»
фото: Київ 24

Чи проявляє якусь активність у подоланні кризи Київрада, останнє засідання якої відбулося ще 15 січня. Чи мала б вона ухвалити найближчим часом якісь рішення, щоб вам полегшити ситуацію?

Напевно, але поки що я не бачу реальної допомоги.

Якщо з Кличком комунікація не склалася – можливо, ви спілкуєтесь з його заступником Петром Пантелеєвим, який є одним з ключових координаторів в КМДА у вирішенні енергокризи?

Я спілкуюся з Пантелеєвим. Але на сьогоднішній день реальної допомоги від Пантелеєва не отримав.

Як щодо іншої заступниці глави КМДА – Ганни Старостенко, з якою у вас влітку був конфлікт? Судячи з її соцмереж, вона переймається ситуацією в Деснянському районі.

Ні грошей, ні допомоги. Вона на мене написала заяву в поліцію, я ходив на допит. Вони ж вкидають гроші в медіапропаганду.

Чи є якась комунікація, допомога від голів інших райдержадміністрацій? Чи вам якось допомагають колеги – хоча б термосами з чаєм?

У всіх важка ситуація. Тільки що спілкувався з головою Голосіївської РДА. Вони самі потребують допомоги.

Що буде з платою за комірне для тих, у кого от немає лічильників, за період, коли комуналка по факту не надавалась?

Кличко обіцяє, що будуть списання.

Попри комунальний колапс, Бахматов закликає не виїжджати
Попри комунальний колапс, Бахматов закликає не виїжджати
фото mvs.gov.ua

Прогноз погоди обіцяє найближчими днями -30. Кличко ще тиждень тому пропонував мешканцям виїжджати за межі столиці. А тим людям, яким нема куди виїжджати, – куди подітися у межах району? Плануєте організувати місця, наприклад, у гуртожитках?

Я не вважаю, що треба виїжджати. Треба залишатися, максимально обігріватися, допомагати громаді, якщо необхідно, навіть рити туалети.

Тепер щодо розміщення – ви, напевно, не уявляєте, що таке пів мільйона людей. Це три Івано-Франківська. Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська? У нас є на сьогоднішній день шість великих пунктів обігріву – це школи, де можна спати. Ще чотири готуються. Загалом так можна розмістити приблизно 10 тис. людей. Якщо буде необхідність, ми десь 50 тис. зможемо обігріти.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Теги: енергетика Троєщина столиця Максим Бахматов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогоріч норвезький уряд планує виділити Україні $8,4 млрд допомоги
Норвегія виділяє $400 млн для України
12 сiчня, 12:46
Енергетики сподіваються, що найближчим часом вдасться скасувати аварійні відключення
Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася. «Укренерго» назвало причину
23 сiчня, 15:31
Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
12 сiчня, 21:58
Тімченко закликає інші країни розглядати Україну як приклад того, наскільки критично важливо захищати енергетичну інфраструктуру
Гендиректор ДТЕК у Давосі закликав міжнародних партнерів підтримати відновлення енергосистеми України
23 сiчня, 16:35
Міністр внутрішніх справ доповів Зеленському щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку
Зеленський назвав темпи відновлення енергетики в Києві незадовільними
26 сiчня, 15:19
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
27 сiчня, 11:39
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Сьогодні, 11:04
У «Київводоканалі» запевнили, що випадків промерзання магістральних труб не зафіксовано
Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями
Сьогодні, 13:04

Публікації

«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?
«Начальник Троєщини» Максим Бахматов: Куди я можу евакуювати три Івано-Франківська?
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Як Київрада повертала Мазепу до Києва: список депутатів, які не підтримали
Драма «Гулівера». Чому закрився найбільший ТРЦ в центрі Києва: пояснює фахівець з банкрутств
Драма «Гулівера». Чому закрився найбільший ТРЦ в центрі Києва: пояснює фахівець з банкрутств
«Я їздила до лікарень без попередження». Інтерв'ю з Валентиною Гінзбург, яка вісім років очолювала медицину Києва
«Я їздила до лікарень без попередження». Інтерв'ю з Валентиною Гінзбург, яка вісім років очолювала медицину Києва
«Туалетні схеми» Київради. Фігурант найгучнішого корупційного скандалу повернувся до роботи
«Туалетні схеми» Київради. Фігурант найгучнішого корупційного скандалу повернувся до роботи
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua