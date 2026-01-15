Головна Київ Новини
Флігель у «Дворику з воронами» на Рейтарській внесено до переліку щойно виявлених пам’яток

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Дворик з воронами» – особливе атмосферне місце в центрі столиці
фото: Клуб корінного киянина, Facebook

Кияни вже вдруге підтримали петицію про захист «Дворику з воронами» на вулиці Рейтарській, 9 

Історичний флігель ХІХ століття на вул. Рейтарській, 9 у столиці, за збереження якого кияни зібрали понад 6 тис. підписів, офіційно визнано щойно виявленим об’єктом культурної спадщини та готують до внесення в державний реєстр. Про це йдеться в електронній петиції №13860 «Зберегти історичний флігель на вул. Рейтарській, 9 («Дворик з воронами»)» на сайті Київської міської ради, інформує «Главком».

Петиція зібрала 6111 підписів і отримала офіційну підтримку міської влади. У зверненні йшлося про необхідність збереження двоповерхового флігелю 1860-х років, який є однією з найстаріших будівель на вулиці Рейтарській та важливою частиною історичного середовища центрального Києва. Автор петиції наголошував, що споруда опинилася під загрозою перебудови після пожежі 5 жовтня 2025 року та подання 23 жовтня проєкту «ремонту» з дворівневою надбудовою, що фактично змінює її історичний вигляд.

У відповіді київського міського голови Віталія Кличка на петицію йдеться наступне: «За результатами розгляду повідомляємо про таке. Відповідно до наказу Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.12.2025 № 79 «Про внесення об’єктів культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва» серед інших, будинок прибутковий Якова Кияка, в якому містилося будівельне бюро архітектора Йосипа Зекцера за адресою: вул. Рейтарська, 9, занесений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва (рекомендований вид згідно з обліковою карткою – історичний, архітектура)».

У петиції зазначається, що з метою здійснення організаційно-правових заходів щодо занесення щойно виявленого об’єкта культурної спадщини за адресою: вул. Рейтарська, 9 до Держреєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення, Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради вживаються заходи відповідно до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158.

«Виконавчим органом Київської міської ради  вживатимуться відповідні заходи у межах визначених функцій та повноважень відповідно до розділу VI Положення та згідно з чинним законодавством України», - йдеться у повідомленні. 

«Дворик з воронами» – це особливе місце в центрі столиці, де у великих клітках та будиночках на вулиці мешкають живі птахи, з якими можна поспілкуватися, поряд розташовані два невеликих кафе. 

Раніше стало відомо, що ділянку на вулиці Рейтарській, 9 у дворі з воронами віддали під будівництво та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Це місце, де знаходиться кафе «Каштан» та OG Burger.

Як повідомляв «Главком», перша петиція киян з проханням захистити «Дворик з воронами» на вулиці Рейтарській, 9 від забудови, створена у листопаді 2024 року, набрала 6006 голосів на сайті Київради. Авторка петиції вимагає скасувати рішення міської ради, яке передало цю ділянку під забудову компанії ТОВ «Центр Регіонального Розвитку». Жодної забудови у Шевченківському районі на вул. Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», не буде, заявив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко. Він зазначив, що серед мешканців ширяться чутки, що «Дворик із воронами» можуть забудувати, однак ця інформація не відповідає дійсності. Він також підтримав ініціативу киян щодо збереження цього унікального місця. 

28 листопада було створено другу петицію на захист «Дворика з воронами» на вулиці Рейтарській, 9. Петицію підтримало 6111 киян.

Теги: Київ КМДА будинок архітектура реєстр

