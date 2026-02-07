Головна Київ Новини
search button user button menu button

Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen
У Яготині триває ліквідація пожежі в складському приміщенні Roshen
фото: ДСНС

Станом на восьму ранку рятувальники гасять пожежу

У Київській області триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

«Унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу», – йдеться в повідомленні.

6 фото
На весь екран
У Яготині триває ліквідація пожежі в складському приміщенні Roshen
фото: ДСНС

На місці станом на восьму ранку триває гасіння пожежі.

Як відомо, пожежа сталася у складському приміщенні фабрики Roshen.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські терористи поцілили по цивільній інфраструктурі столиці. Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen, що у Голосіївському районі.

У ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон». 

Читайте також:

Теги: пожежа Київ обстріл Київщина дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини 8 січня 2026 року
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня 2026
8 сiчня, 21:53
За словами президента, у столиці декілька тисяч багатоквартирних будинків перебувають без тепла
Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла
20 сiчня, 20:38
Наслідки атаки на Дніпро
Дніпро та область під масованим обстрілом БпЛА та балістики
3 лютого, 01:50
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
5 лютого, 02:36
Розподіл безпілотних систем у ЗСУ перевели в цифровий формат
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
16 сiчня, 21:28
Апарат парламенту сьогодні працюватиме дистанційно
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу
20 сiчня, 10:13
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Мешканці будинку прогріваюють підвали й технічні поверхи
На Теремках кияни самотужки рятують труби від замерзання (відео)
28 сiчня, 18:08
49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
29 сiчня, 16:57

Новини

Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen
Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 7-8 лютого
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 7-8 лютого
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи
Київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи
У Києві жінка отримала сім років за вбивство коханця
У Києві жінка отримала сім років за вбивство коханця
Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання отримала
Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання отримала

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua