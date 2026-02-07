Унаслідок атаки дронів на Київщині палає склад Roshen
Станом на восьму ранку рятувальники гасять пожежу
У Київській області триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.
«Унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу», – йдеться в повідомленні.
На місці станом на восьму ранку триває гасіння пожежі.
Як відомо, пожежа сталася у складському приміщенні фабрики Roshen.
Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські терористи поцілили по цивільній інфраструктурі столиці. Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen, що у Голосіївському районі.
У ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. Близько 02:37 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу «шахед» у Холодногірському районі міста. Крім того, о 02:43 стало відомо про звуки вибухів у Кропивницькому. Військові заздалегідь попереджали мешканців про наближення ворожих безпілотників до міста.
Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.
Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.
Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон».
