Скільки українців довіряють ветеранам і військовим: результати опитування

Згідно з результатами дослідження, з початку 2023 року збільшується кількість тих, хто асоціює ветеранів війни з молодими людьми

94% українців довіряють військовим Збройних сил та ветеранам війни Росії проти України. Про це повідомляє загальнонаціональне опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» з ініціативи «Українського ветеранського фонду» Міністерства у справах ветеранів.

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49% опитаних вказали, що серед своїх близьких та родичів є особи, які брали участь у військових діях на території України з 2014 по 2021 рік. 65% відзначили, що серед їхніх близьких є ті, хто воював або воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Порівняно з попередніми опитуваннями, спостерігається зростання кількості осіб, чиї близькі наразі перебувають на фронті.

Крім того, згідно з результатами дослідження, з початку 2023 року збільшується кількість тих, хто асоціює ветеранів війни з молодими людьми: у січні ця категорія становила 21%, у вересні – 26%.

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Також, за даними «Рейтингу», спостерігається помітне зростання асоціацій з поняттям «ветеран війни» у контексті осіб з інвалідністю: у січні ця категорія становила 29%, у вересні цей показник вже сягнув 47%.

Водночас 53% опитаних уявляють собі ветеранів як осіб середнього віку. Респонденти також не вбачають гендерних відмінностей у понятті «ветеран» – абсолютна більшість (80%) впевнені, що це можуть бути представники обох статей. Однак за 9 місяців зросла частка тих, хто асоціює ветеранів виключно з чоловіками (від 13% до 20%).

Опитування було проведено серед осіб віком 18 років і старше у всіх областях України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент проведення опитування відсутній український мобільний зв'язок.