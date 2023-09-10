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День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
Відтепер щорічно 14 вересня в Україні відзначатиметься День танкових військ
фото: Defense Express

Глава держави скасував дію указу колишнього президента Леоніда Кучми «Про День танкістів»

Замість Дня танкістів українці відзначатимуть День танкових військ. Дата святкування переноситься на 14 вересня (раніше було 10 вересня). Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №574/2023.

Так, очільник України скасував дію указу колишнього президента Леоніда Кучми «Про День танкістів», згідно з яким він відзначався у другу неділю вересня. Замість нього в Україні встановлено День танкових військ, який відзначатиметься щорічно 14 вересня.

Такі зміни пояснюються необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.

В указі Кучми йшлося про «підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни» та «виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на кращих традиціях попередніх поколінь».

Зазначимо також, що у другу неділю вересня день танкістів відзначається в Росії.

Нагадаємо, що у вчорашньому вечірньому зверненні Зеленський доручив уряду переглянути та оновити державну систему пам'ятних дат і професійних свят. 

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Теги: військові Володимир Зеленський указ танки свято

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