Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових

Людей, які ображають військових, хочуть штрафувати чи навіть арештовувати

Метою законопроєкту є посилення правового захисту військових

В Україні пропонують ввести покарання за проявлення неповаги до військовослужбовців. З порушників хочуть стягувати штраф чи навіть арештовувати. Про це йдеться в картці законопроєкту.

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Метою законопроєкту є посилення правового захисту військових. Таким чином, в Україні хочуть ввести покарання за неповагу до військових ЗСУ та інших військових формувань, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, Держприкордонної служби.

Карати пропонують за неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

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За неповагу до військових пропонується накладати на людину штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400-5100 гривень), адміністративний арешт на строк до 15 діб, притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Нагадаємо, у Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи.

Раніше у Драбівському районі Черкащини побили військовослужбовця.