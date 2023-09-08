Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових
Людей, які ображають військових, хочуть штрафувати чи навіть арештовувати
фото з відкритих джерел

Метою законопроєкту є посилення правового захисту військових

В Україні пропонують ввести покарання за проявлення неповаги до військовослужбовців. З порушників хочуть стягувати штраф чи навіть арештовувати. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Метою законопроєкту є посилення правового захисту військових. Таким чином, в Україні хочуть ввести покарання за неповагу до військових ЗСУ та інших військових формувань, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, Держприкордонної служби.

Карати пропонують за неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

За неповагу до військових пропонується накладати на людину штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400-5100 гривень), адміністративний арешт на строк до 15 діб, притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Нагадаємо, у Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи.

Раніше у Драбівському районі Черкащини побили військовослужбовця.

Теги: Федір Веніславський депутат закон суд військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАЗК вимагатиме вето президента щодо двох пунктів в законопроєкті про відновлення е-декларування
«Це нонсенс». Глава НАЗК прокоментував правки про відновлення е-декларування
6 вересня, 15:53
Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams
Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams
1 вересня, 02:55
Найуспішніша за час війни спецоперація: ексголова фінської розвідки оцінив удар по аеродрому у Пскові
Найуспішніша за час війни спецоперація: ексголова фінської розвідки оцінив удар по аеродрому у Пскові
30 серпня, 21:58
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)
29 серпня, 19:00
Україна виробляє протитанкові ракети
Президент перерахував, які ракети виробляє Україна
27 серпня, 20:59
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
23 серпня, 08:31
«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
«Хлопці вивезли нас на танку»: жителі Роботина розповіли про евакуацію
22 серпня, 12:01
Богдан був кулеметником, брав участь у боях за Київщину, згодом воював у Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині
На Херсонщині загинув пластун та спецпризначенець Богдан Сенюк
16 серпня, 09:14
Чинних військкомів на посадах замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах
Звільнення обласних військкомів: скільки часу знадобиться
11 серпня, 16:57

Політика

Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових
Нардеп Веніславський пропонує ввести покарання за образу військових
Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву
Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву
Якщо завтра вибори? Соратник президента спрогнозував, яким буде майбутній парламент
Якщо завтра вибори? Соратник президента спрогнозував, яким буде майбутній парламент
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
Пентагон вказав, коли зустрінуться міністри оборони Умєров та Остін
Пентагон вказав, коли зустрінуться міністри оборони Умєров та Остін
Залужний провів розмову з начальником штабу армії Франції: про що говорили
Залужний провів розмову з начальником штабу армії Франції: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
У французьких виробників істерика через курятину з України
24K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
22K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
13K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
8720
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту