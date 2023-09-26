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ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на одному напрямку – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще два кілометри територій на одному напрямку – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська намагалися прорвати оборонні позиції окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки

Українські війська звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Водночас російські сили провели безуспішні атаки неподалік від Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

За повідомленням Генерального штабу України, російські війська не здійснювали наступальних дій ні на Куп'янському, ні на Лиманському напрямках. Речник Східного операційного командування Збройних сил України, капітан Ілля Євлаш, повідомив, що 24 вересня відбулися три бойові дії біля Берестового в Донецькій області та Лоскутівки (що знаходиться за 29 км на південний схід від Кремінної).

25 вересня українські війська завдали удару по матеріально-технічному забезпеченню Росії в глибокому тилу окупованої Луганської області. Російські та українські джерела повідомили, що ЗСУ завдали удару по невизначеному промисловому об’єкту в Сорокиному.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили запустили три крилаті ракети Storm Shadow по Сорокиному.

Ілля Євлаш повідомив, що українські війська звільнили ще 2 кілометри території на напрямку Бахмут. Міністерство оборони Росії стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили нібито українські атаки неподалік від Майорського (20 км на південь від Бахмута).

Російський «воєнкор» заявив, що українські війська намагалися прорвати оборонні позиції окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили контратаку поблизу Оріхово-Василівки після того, як росіяни нібито захопили населений пункт, хоча ISW досі не бачила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Оріхово-Василівку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки. Російський «воєнкор» заявив, що війська РФ контратакують поблизу Курдюмівки.

25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ атакували біля Мар’їнки та на південних підступах до Авдіївки, але не уточнив результат.

Російський «воєнкор» заявив, що українські піхотні групи намагалися атакувати безуспішно на схід від Урожайного і провели розвідувальну операцію поблизу Приютного.

Російські джерела стверджували, що українські сили досягли північної частини Вербового, але сили РФ намагалися відкинути їх назад на вихідні позиції. Міністерство оборони РФ стверджувало, що українські сили атакували неподалік Вербового, Новопокровки, Роботиного та Новопрокопівки.

Речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив, що російські війська намагалися атакувати безуспішно поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Вербового.

Російські джерела стверджували, що 25 вересня українські війська продовжували бойові дії на островах у Дніпрі. Російські «воєнкори» стверджували, що ЗСУ вели активні дії на островах у дельті Дніпра та намагаються висадитися на лівому (східному) березі річки.

Раніше повідомлялося, що українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Як відомо, 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.

Теги: Бахмут звільнення Авдіївка Донецьк військові Генштаб окупанти

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