У Дарницькому районі Києва викрадено військову автівку з СТО

Зловмисником виявився мешканець Рівненської області, раніше судимий за майнові злочини, який на декілька днів приїхав до столиці

У Дарницькому районі Києва на вулиці Вересневій невідомий чоловік викрав автівку, що проходила СТО і у подальшому мала передаватись власником на потреби Збройних сил України. У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що протягом години поліцейські затримали фігуранта на викраденому авто, тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Зазначається, що інформацію про злочин оперативний черговий передав усім патрулям по місту, а за вказаною адресою було направлено слідчо-оперативну групу.

«Правоохоронці встановили, що на територію СТО зайшов невідомий чоловік та помітив незачинений автомобіль «УАЗ», який проходив техогляд та мав в подальшому передаватись власником на потреби Збройних сил України. Зловмисник сів до салону, завів двигун та поїхав з місця у невідомому напрямку. Поліцейські протягом години розшукали та затримали порушника», – повідомляє поліція столиці.

Як з’ясували поліцейські, зловмисником виявився мешканець Рівненської області, раніше судимий за майнові злочини, який на декілька днів приїхав до столиці.

Слідчий Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив затриманому про підозру за статтею Кримінального кодексу України про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Викрадачем автівки виявився 52-річний житель Рівненщини фото: поліція Києва

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагпадаємо, на Тернопільщині поліцейські підозрюють трьох неповнолітніх у викраденні з церковного подвір’я автомобіля «УАЗ 3303», який використовувався як катафалк. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку спільно поліцейським офіцером громади встановили осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден із них не потрапляв у поле зору правоохоронців. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

До слова, Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав неповнолітнього винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. 18 серпня 2024 року на стоянці хлопець, маючи пляшку з бензином, підпалив автомобіль військовослужбовця. Як наслідок відновлення автомобіля стало економічно недоцільним. Збитки власника оцінюються у близько 80 тис. грн. У судовому засіданні обвинувачений розповів, що в Telegram йому написала невідома людина і запропонувала за 2000 доларів США підпалили автомобіля кольору хакі.