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Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Вересень – час для активного полювання на хижу рибу
колаж: glavcom.ua

Коли у вересні найкраще вирушати на водойму та на яку рибу розраховувати

Вересень відкриває осінній сезон риболовлі. Після літньої спеки вода поступово охолоджується, у водоймах збільшується кількість кисню, а багато видів риби починають активніше харчуватися перед холодним сезоном.

Особливо цікавим перший місяць осені є для любителів спінінгової риболовлі. Щука, окунь та судак із похолоданням стають активнішими, водночас мирна риба також продовжує годуватися за сприятливої погоди.

«Главком» підготував календар рибалки на вересень 2026 року – з найкращими та несприятливими днями, фазами Місяця, порадами щодо місць лову та приманок.

Календар рибалки на вересень 2026 року

Календар рибалки на вересень 2026
Календар рибалки на вересень 2026
інфографіка: glavcom.ua

За прогнозом місячного календаря кльову, найперспективнішими у вересні будуть дві групи дат – 13-18 та 28-29 вересня.

Відмінний кльов

  • 13-18 вересня
  • 28-29 вересня

Хороший кльов

  • 1-3 вересня
  • 12 вересня
  • 19-20 вересня
  • 30 вересня

Слабкий кльов

  • 4-7 вересня
  • 21-22 вересня
  • 27 вересня

Найменш сприятливі дні

  • 8-11 вересня
  • 23-26 вересня

Такий календар варто сприймати як орієнтир, а не як гарантію улову. На активність риби впливають температура та рівень води, атмосферний тиск, вітер, опади, прозорість води, час доби й особливості конкретної водойми.

Фази Місяця у вересні 2026 року

У вересні Місяць пройде всі чотири основні фази:

  • 4 вересня – остання чверть
  • 11 вересня – молодик
  • 18 вересня – перша чверть
  • 26 вересня – повня

Після останньої чверті 4 вересня Місяць залишатиметься спадним до молодика 11 вересня. З 12 вересня розпочнеться зростаюча фаза, яка триватиме до повні 26 вересня. Після цього Місяць знову буде спадним.

Багато рибалок враховують місячні фази під час планування виїзду на водойму. Водночас цей фактор не варто розглядати окремо від погоди та стану води.

Яку рибу ловити у вересні

Перший місяць осені особливо сприятливий для лову хижої риби.

Щука

У вересні щука поступово переходить до активнішого осіннього харчування. Ловити її можна на спінінг, використовуючи блешні, воблери та силіконові приманки. У деяких умовах результативним залишається лов на живця.

Шукати щуку варто біля заростей водної рослинності, перепадів глибин, затоплених корчів та інших місць, де хижак може влаштовувати засідку.

Окунь

Окунь у вересні часто активно полює на дрібну рибу. Для його лову використовують невеликі воблери, блешні, силіконові приманки, а під час поплавкової риболовлі – опариша або черв'яка.

Особливо перспективними можуть бути ранкові години.

Судак

Із поступовим похолоданням судак стає активнішим. Перспективними є глибокі ділянки річок, руслові бровки, ями та місця з твердим дном.

Для спінінгового лову підійдуть силіконові приманки та джигові монтажі.

Карась

Карася у вересні ще можна успішно ловити, особливо в теплі та стабільні дні. Для нього підійдуть черв'як, опариш, тісто, манна бовтанка та кукурудза.

Із похолоданням тваринні наживки можуть ставати ефективнішими за рослинні.

Короп і сазан

Короп у першій половині вересня продовжує активно харчуватися. Для його лову використовують кукурудзу, бойли, пелетс, горох та інші коропові насадки.

Найкращий час для лову – ранок і вечір, хоча за стабільної погоди риба може годуватися протягом усього дня.

Плітка

Плітка залишається однією з доступних цілей для поплавкової та фідерної риболовлі. Добре можуть працювати опариш, мотиль і черв'як.

З похолоданням риба часто переміщується на глибші ділянки водойми.

Де найкраще рибалити у вересні

Восени перспективними стають не лише мілководні ділянки, а й місця з перепадами глибин.

Рибу варто шукати:

  • біля руслових бровок;
  • на входах і виходах із ям;
  • біля затоплених корчів;
  • на межі водної рослинності та чистої води;
  • у місцях зі слабкою течією;
  • біля підводних височин та інших перепадів рельєфу.

На великих річках перспективними можуть бути глибокі руслові ділянки та прилеглі бровки. На озерах і ставках із похолоданням риба поступово залишає найтепліші мілководдя та переміщується туди, де є корм і комфортніші умови.

На що ловити рибу у вересні

Для хижої риби варто підготувати спінінгові приманки:

  • щука – воблери, блешні, силікон, живець;
  • окунь – невеликі воблери, блешні, силіконові приманки, черв'як;
  • судак – силіконові приманки, джигові монтажі, живець.

Для мирної риби підійдуть:

  • карась – черв'як, опариш, тісто, кукурудза;
  • короп і сазан – бойли, кукурудза, пелетс, горох;
  • плітка – опариш, мотиль, черв'як;
  • лящ – черв'як, опариш, рослинні насадки.

Коли краще рибалити у вересні

У першій половині осені час доби має не менше значення, ніж місячна фаза.

Для більшості видів риби перспективними залишаються ранкові та вечірні години. Хижак може бути особливо активним на світанку, тоді як у похмурі дні період активності здатен бути довшим.

Перед виїздом також варто перевірити прогноз погоди. Різкий стрибок атмосферного тиску, сильний вітер або різке похолодання можуть суттєво змінити поведінку риби навіть у день, який за місячним календарем вважається сприятливим.

Правила риболовлі та обмеження

Перед риболовлею у вересні 2026 року необхідно перевірити актуальні обмеження саме для тієї області та водойми, куди планується виїзд. Терміни окремих заборон можуть відрізнятися залежно від регіону.

Зокрема, у 2026 році в Україні діють регіональні обмеження на вилов річкових раків у період другої линьки. Наприклад, на окремих водоймах Миколаївщини заборона встановлена з 10 серпня до 20 вересня, а на більшості водойм Вінниччини – з 15 серпня до 30 вересня.

Для звичайної любительської риболовлі також потрібно дотримуватися встановленої добової норми та мінімальних розмірів дозволених до вилову видів. Держрибагентство нагадує, що загальна добова норма для рибалки становить 3 кг плюс одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволений.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Тому перед виїздом на водойму варто перевірити місцеві накази рибоохоронного патруля та актуальні правила для конкретної ділянки.

Що варто врахувати рибалці у вересні

Вересень може стати одним із найрезультативніших місяців для риболовлі, особливо для тих, хто полює на хижу рибу. Однак успішний виїзд залежить не лише від календаря.

Найкраща стратегія – поєднати прогноз кльову з погодою, температурою води, атмосферним тиском та знанням конкретної водойми. У прохолодні періоди риба частіше тримається глибше, а після стабілізації погоди може знову виходити на пошуки корму.

Місячний календар рибалки допомагає визначити потенційно сприятливі дати, але остаточне рішення про виїзд на водойму краще приймати з урахуванням усіх природних факторів.

Нагадаємо, актуальні правила та регіональні обмеження перед риболовлею необхідно перевіряти окремо, оскільки вони можуть змінюватися залежно від водойми та області.

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Теги: рибальство риба Місяць календар

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