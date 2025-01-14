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За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення

Іванна Гончар
glavcom.ua
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За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Скласти європротокол можна за допомогою онлайн системи, або ж на паперовому бланку.
фото: МТСБУ

Відтепер оформлення ДТП можливе без виклику поліції

Згідно зі Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», громадяни, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду можуть складати європротокол і при цьому не викликати поліцію. Відповідні зміни внесені й до ПДР, що затверджені Постановою Кабміну. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зазначається, що водії мають право без залучення поліцейських спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.

Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП.

Коли можна оформити ДТП без поліції?

  • ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.
  • Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
  • Пошкоджено виключно транспортні засоби.
  • Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.
  • Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
  • Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

У повідомленні йдеться, що раніше обов’язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищує 80 000 грн. Наразі цей ліміт скасовано.

«Крім того, максимальний розмір страхової виплати, у разі шкоди завданої майну внаслідок ДТП підвищено до 250 000 грн. А за договорами, укладеними до 2025 року – 160 000 грн», – написав Білошицький.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн системи, або ж на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить коректність даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням. На оформлення Європротоколу є 24 години. Відлік розпочнеться після натиснення на кнопку «Оформити».

Нагадаємо, що Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. 

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Теги: МВС ДТП поліція Олексій Білошицький

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