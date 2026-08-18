Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації

Найбільше проваджень про ухилення від мобілізації зафіксували у великих промислових та прикордонних регіонах

Загалом поліція розслідувала понад 20 тис. кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову

Національна поліція за час воєнного стану розслідувала понад 20 тис. кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією. Найбільше таких справ зафіксували у Дніпропетровській, Закарпатській, Волинській, Миколаївській та Одеській областях. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на інтерв’ю т.в.о. голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе для «Цензор.Нет».

За словами Цуцкірідзе, на Дніпропетровщині розслідують понад 1,9 тис. таких проваджень, на Закарпатті – близько 1,5 тис. Ще понад тисячу справ припадає на Волинську, Миколаївську та Одеську області. Значна кількість проваджень також є у Львівській, Вінницькій, Харківській та Сумській областях.

Керівник Нацполіції зазначив, що такі кримінальні провадження є фактично по всій Україні. «Найбільше таких проваджень маємо у великих промислових та прикордонних регіонах», – розповів Цуцкірідзе.

За його словами, окремо правоохоронці розслідують можливі зловживання з боку посадовців ТЦК та СП. Близько 80% керівників ТЦК, які потрапляють у поле розслідувань поліції, є керівниками районного рівня. Загалом про підозру повідомили 76 керівникам ТЦК обласного, районного та міського рівнів.

Серед можливих зловживань посадовців ТЦК Цуцкірідзе назвав отримання неправомірної вигоди за потрібне рішення, вплив на інших посадовців, незаконне оформлення військово-облікових документів, внесення змін до реєстру «Оберіг», фіктивне визнання непридатним до військової служби та сприяння незаконному виїзду за кордон.

Раніше «Главком» повідомляв, що СБУ спільно з Нацполіцією викрила дев’ять схем ухилення від мобілізації, які діяли в різних регіонах України. Правоохоронці затримали десятьох організаторів, які за гроші оформлювали підроблені медичні документи, незаконні відстрочки, фіктивне працевлаштування для бронювання та допомагали військовозобов’язаним незаконно перетинати кордон.