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У Голосіївському районі Києва перекинулася вантажівка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Голосіївському районі Києва перекинулася вантажівка
Рятувальники деблокували жінку з машини
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Києві

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на проспекті Академіка Глушкова

У вівторок, 17 грудня, в Голосіївському районі Києва перекинувся вантажний автомобіль з водієм та пасажиркою в салоні. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що об 11:27 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Академіка Глушкова. Внаслідок ДТП сталось перекидання вантажного автомобіля. Водія та пасажирку було заблоковано в кабіні.

Рятувальники деблокували жінку
Рятувальники деблокували жінку
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Києві
Медики госпіталізували пасажирку вантажівки
Медики госпіталізували пасажирку вантажівки
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Києві

Рятувальники деблокували жінку та передали медикам для подальшої госпіталізації. Водій, якому вдалося вибратися з авто ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, від госпіталізації відмовився.

Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежники гасять вантажівку
Пожежники гасять вантажівку
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Києві

Нагадаємо, поблизу Львова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід.

Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

До слова, на Одещині сталася автопригода на блокпосту, в результаті якого постраждав нацгвардієць. 51-річний водій легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії. Від удару Ford відкинуло вбік, унаслідок чого він скоїв наїзд на гвардійця.

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Теги: Київ ДТП столиця ДСНС вантажівки

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