У президента США народився правнук

Президент і перша леді провели близько 40 хвилин у медичному центрі Cedars-Sinai, щоб побачити новонародженого

Хлопчику уже обрано ім’я – Вільям Бреннон Ніл IV

Президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден повідомили, що стали прабабусею та прадідусем. Це сталося 8 січня, після того, як їхня старша онука Наомі Байден народила первістка в лікарні Лос-Анджелеса. Про це пише People.

Незабаром після того, як президент Байден повідомив журналістам, що офіційно став прадідусем 10-фунтового хлопчика (близько 4,7 кг), перша леді поділилася фотографією наймолодшого члена родини в Instagram.

Вона також розкрила ім’я, яке Наомі та її чоловік Пітер Ніл обрали для свого сина – Вільям Бреннон Ніл IV.

Президент і перша леді провели близько 40 хвилин у медичному центрі Cedars-Sinai, щоб побачити Наомі та її новонародженого.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)

Нагадаємо, весілля Наомі Байден та юриста Пітера Ніла відбулося у листопаді 2022 року. Церемонія пройшла у Білому домі. Родина Байдена стала першою, хто провів такий захід на території будівлі адміністрації з часів 42 президента США Білла Клінтона.

Наомі є дочкою Хантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буль. У червні 54-річного Хантера засудили за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного зі зброєю.