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Будинки у центрі Києва було атаковано щонайменше чотирма ворожими дронами

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Будинки у центрі Києва було атаковано щонайменше чотирма ворожими дронами
В ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення
фото: ДСНС України, Facebook

Наслідки ворожої атаки оперативно досліджують правоохоронці та експерти

Будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Попередньо відомо, що будинки у центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами», – зазначив Єрмак.

За його словами, все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.  Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. 

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Теги: ворог окупанти обстріл Київ

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