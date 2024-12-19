Київ втратив частину приміщень біля центрального вокзалу: винен посадовець КМДА

Посадовцю з КМДА оголосили підозру за службову недбалість, яка призвела до 63 мільйонів гривень збитків

Внаслідок неналежного виконання службових обов'язків посадовця з комунальної власності незаконно були відчужені будівлі критої пішохідної галереї – надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу

Столична поліція повідомила про оголошення підозри посадовцю Київської міської державної адміністрації через службову недбалість, яка завдала збитків громаді на суму 63 млн грн. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Києві.

За даними правоохоронців, через неналежне виконання своїх службових обов'язків посадовцем, будівлі критої пішохідної галереї – надземного переходу від Центрального залізничного вокзалу – були незаконно відчужені з комунальної власності. Унаслідок цього столична громада зазнала значних збитків.

З матеріалів справи відомо, що керівник одного з департаментів КМДА підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна з приватною компанією, виконуючи рішення суду відповідно до закону «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». Однак, як зазначають правоохоронці, приватна структура здійснила роботи лише на суму, яка становить менше 25% від загальної вартості об'єкта.

Крім того, об’єми та вартість виконаних робіт, зазначені в актах, не відповідали реальним показникам. Попри це, компанія подала до суду позов щодо реалізації свого права на приватизацію, який було задоволено.

«Надалі, під виглядом виконання рішення суду щодо укладання угоди, вартість будівлі критої пішохідної галереї — надземного переходу від Центрального залізничного вокзалу до шляхів швидкісного трамвая – була штучно занижена, а сама будівля незаконно відчужена з комунальної власності у приватну», – зазначили у поліції.

Посадовець не подав апеляційну скаргу на судове рішення, а також підписав наказ про проведення приватизації та договір купівлі-продажу. Унаслідок таких дій міська громада зазнала збитків на 63 мільйони гривень.

Керівникові одного з департаментів КМДА оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Також йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Суспільне наразі з'ясовує додаткові подробиці.

Нагадаємо, що колишній директор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі у Києві.

Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни. Виконавець робіт вніс в проєктні розрахунки та договір завищену у два рази ціну на клінкерну цеглу.