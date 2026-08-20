Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
14 днів, 14 дій: Strichka запускає глобальну кампанію «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності України
Київ, 20 серпня 2026 року – До Дня Незалежності України цифрова платформа та спільнота українців, що діють за кордоном, Strichka оголошує про старт нової кампанії «Мирне небо – спільна відповідальність». Акція триватиме з 19 серпня до 1 вересня та має на меті об'єднати українців у різних країнах світу задля спільної дії.
Головний меседж ініціативи: захист українського неба є невід'ємною частиною безпеки всього демократичного світу.
Кампанія поєднує офлайн-події та інтерактивну цифрову механіку в застосунку Strichka. Протягом 14 днів організатори пропонують учасникам виконати 14 конкретних дій на користь України – по одному простому, але важливому завданню (квесту) щодня.
Від підтримки – до реальних дій
«Мирне небо – спільна відповідальність» – це не просто гасло, це заклик до щоденної роботи. Завдання у застосунку спрямовані на посилення голосу України у світі, інформаційну адвокацію та, що найважливіше, підтримку ініціатив українських громадських організацій на місцях.
«Наша незалежність сьогодні виборюється страшною ціною. І кожен українець, де б він не знаходився, має бути частиною цієї боротьби, – зазначає Оксана Гусак, виконавча директорка платформи Strichka. – Публічні заходи, будь-то онлайн чи офлайн, допомагають розповідати міжнародній аудиторії правду, привертати увагу до актуальних потреб і наочно показувати, чому Україні життєво важливо мати сучасні засоби захисту. Великі зміни починаються з маленького кроку. Тому ми закликаємо перетворювати свою підтримку на конкретну дію кожного дня».
Спеціально до кампанії команда Strichka розробила серію візуальних матеріалів та плакатів. В основі концепції – синя смуга українського прапора як символ неба, яке продовжується над країною-партнером. Ідея проста: небо має бути мирним для всіх. Але сьогодні, поки над європейськими містами спокійно літають пасажирські літаки, українське небо щодня розривають російські ракети й дрони. Небо не має кордонів, як і загроза з боку Росії. Тому зробити його мирним – наша спільна відповідальність.
Для кожної країни, що бере участь в акції, створено оригінальні дизайни плакатів, адаптовані під місцевий контекст, які можна використовувати як онлайн, так і під час офлайн заходів.
Офлайн-заходи: світ об'єднується заради України
Уже цими днями українські громади та друзі України вийдуть на вулиці міст в різних країнах, щоб нагадати світові про війну, яка триває. Зокрема:
- У Любляні, Словенія 23 серпня відбудеться мітинг і хода до 35-ої річниці Незалежності Україна. Організатором виступає Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom.
- У Гамбурзі, Німеччина у День Незалежності Україна ГО Vilni de UA та Спілка українських ветеранів та родин у Німеччині організовують ходу, мітинг і концертну програму на одній з центральних площ міста.
- У місті Кобленц, Німеччина 24 серпня 2026 року пройде святкова хода. Ukrainian Community Koblenz e.V. вже п’ятий рік поспіль запрошує українців, друзів України та всіх небайдужих разом відзначити День Незалежності України.
- У місті Плзень, Чехія 23 серпня відбудеться День української культури з виступами українських співаків та музикантів, майстер-класами для дітей та дорослих, коштуванням традиційної української кухні, а також зустрічами, новими знайомствами та культурним діалогом між українцями й чехами. Організатори події: Společně v Evropě, Plzeňské náplavky і Все про Чехію.
Як долучитися до кампанії та отримати нагороду:
Strichka перетворює підтримку на дію та винагороджує найактивніших. Кожен, хто пройде всю стрічку завдань, отримає гарантований подарунок.
- Завантажте застосунок Strichka для Android або iOS.
- Виконуйте завдання. Перший квест уже доступний – «Пошир анонс». Зробіть репост у сторіс та запросіть друзів до кампанії, щоб надати їй максимального розголосу.
- Пройдіть всі 14 кроків з 19 серпня до 1 вересня та гарантовано отримайте ексклюзивний подарунок: срібну брошку ручної роботи «Тризуб Ярослава».
- Накопичуйте бали та обмінюй їх на інші винагороди у магазині Strichka.
- Незалежність – це не лише свято, це наша щоденна дія. Святкуй реальними кроками на користь України, а Strichka віддячить тобі за небайдужість!
Мирне небо – наша спільна відповідальність.
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