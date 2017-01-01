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    У столиці очікується мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Поради водіям та пішоходам

    Прогноз погоди на 7 грудня
    У Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також за прогнозом синоптиків, 7 грудня в Києві буде хмарно, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. Враховуючи погодні
    • Сьогодні, 07:19
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    Прогноз погоди на 7 грудня

    У Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Також за прогнозом синоптиків, 7 грудня в Києві буде хмарно, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

    Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

    Поради водіям:

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    • дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції, відмовляйтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);
    • будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.

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