У столиці очікується мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця. Поради водіям та пішоходам

Прогноз погоди на 7 грудня

У Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також за прогнозом синоптиків, 7 грудня в Києві буде хмарно, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. Враховуючи погодні