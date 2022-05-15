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    Хто замість Путіна: Фейгін зробив припущення

    Замінити очільника Кремля зможе проміжна особа - Хто замість Путіна: Фейгін зробив припущення
    Замінити очільника Кремля зможе проміжна особа
    фото: Reuters

    «Це може бути для нас неочікувано»

    Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, хто може замінити Путіна опісля смерті чи ліквідації режиму. На думку правозахисника, це можу бути як нова фігура у політикумі, так і хтось із «старим обличчям». Про це пише «24 канал».

    Він також зазначив, що замінити Путіна тимчасово може той, від кого ми не очікуємо і кого ми не знаємо.

    «Це буде фігура не наступника, а проміжної особи на короткий час. Від Путіна ніхто не отримає «політичне добро» на такі зміни, адже сам Путін бачить своїм наступником лише себе», – додає Фейгін.

    На думку правозахисника, він роками створював цю систему під своє правління. Тому це може бути одною з причин, аби від нього позбутися.

    Нагадаємо, російський опозиціонер дав рецепт як скинути Путіна?

    Тим часом Україна збирає докази причетності Путіна та Лаврова до тяжких злочинів.

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    Теги: росія Марк Фейгін окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Хто замість Путіна: Фейгін зробив припущення