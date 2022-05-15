Хто замість Путіна: Фейгін зробив припущення
«Це може бути для нас неочікувано»
Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, хто може замінити Путіна опісля смерті чи ліквідації режиму. На думку правозахисника, це можу бути як нова фігура у політикумі, так і хтось із «старим обличчям». Про це пише «24 канал».
Він також зазначив, що замінити Путіна тимчасово може той, від кого ми не очікуємо і кого ми не знаємо.
«Це буде фігура не наступника, а проміжної особи на короткий час. Від Путіна ніхто не отримає «політичне добро» на такі зміни, адже сам Путін бачить своїм наступником лише себе», – додає Фейгін.
На думку правозахисника, він роками створював цю систему під своє правління. Тому це може бути одною з причин, аби від нього позбутися.
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