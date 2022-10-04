«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка

Білоруська пропаганда захищає Росію навіть у питанні ядерної загрози, попри постійні погрози «червоною кнопкою» від Путіна

У Білорусі підконтрольні Лукашенку засоби масової інформації чи не в кожному наративі висловлюють підтримку діям Росії і засуджують лінію поведінки США. Це стосується як так званого ядерного питання, так і повідомлень про майбутню енергетичну кризу в Європі.

Про це йдеться в звіті аналітиків Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, які проаналізували заяви білоруських пропагандистів за минулий тиждень. З повним текстом можна ознайомитися на офіційному сайті організації.

Повідомляється, що ручні ЗМІ Лукашенка частіше в останні дні говорили про так звані зовнішні загрози, а не внутрішньобілоруські теми. Масивний пласт інформації приділяв увагу ядерній загрозі. Суть наратив полягала, за словами аналітиків ЦСКІБ, у наступному: «США разом із НАТО розпалюють світовий ядерний конфлікт і хочуть втягнути до нього білу та пухнасту Росію».

Це твердження підкріплюється численними повідомленнями білоруських ТБ, радіоканалів і інформаційних агентств. До прикладу, одна з найбільших інформаційних агенцій Білорусі «БелТА» цитувала замголови Радбезпеки РФ Дмитра Медведева – «Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно, у суворій відповідності до ядерної доктрини», а також російського посла в США Антонова: «Дії Вашингтона підштовхують ситуацію до зіткнення найбільших ядерних держав, західні країни, мабуть, перевіряють Росію на міцність».

Ще один посил, який розкручувала пропаганда Лукашенка, стосується ситуації з російськими енергоносіями в Європі.

«Вторинна тема – добре знайомий наратив про те, що «цієї зими Європа замерзне без російських енергоносіїв, та й взагалі так їм і треба!» Цим, перш за все, пропаганда намагається показати, що у Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією. З іншого боку, що до енергетичної кризи Європу підштовхнули США, яким вкрай вигідне ослаблення європейської економіки», – йдеться у повідомленні ЦСКІБ.

Нагадаємо, влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.