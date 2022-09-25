Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна

Учасники протестів у Дагестані влаштовують сутички із силовиками

У Махачкалі, столиці Республіки Дагестан, триває масштабна акція протесту проти мобілізації. Правоохоронці намагаються розігнати протест силою, але протестувальники дають відсіч.

Як повідомляє Telegram-канал «Утро Дагестан», який координує акцію протесту, активісти вийшли на вулиці невеликими групами, після чого об'єдналися і повністю перекрили центральні вулиці Махачкали.

У центр міста у зв'язку з протестами стягнули силовиків. Правоохоронці намагаються точково витягати протестувальників з натовпу або ловити по вулицях і затримувати. Але інші учасники акції відбивають всіх, кого намагаються посадити в машину поліції. Протестувальники скандують «Ні війні, ні мобілізації».

Активну участь у протесті беруть дівчата і жінки, діти. Жінки зупиняють машини правоохоронців, чоловіки – вступають з ними в бійку. Як повідомляється, фіксували випадки застосування поліцейськими сили до жінок.

Організатори протесту закликають не давати правоохоронцям забирати протестувальників, а також називають всіх, хто сьогодні закликає дагестанців сидіти вдома, «прислужниками вбивць дітей». Активісти намір продовжувати протест і вночі. Своєю чергою росгвардійці оточили площу, де стоять протестувальники. Імовірно, планується жорстке затримання учасників акції.

Також раніше російські жінки у місті Якутськ провели акцію на площі Орджонікідзе з вимогою «припинити геноцид» і повернути чоловіків додому з війни проти України.

Нагадаємо, удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Зокрема, у Новосибірську (Західний Сибір) росіяни починають збиратися на протестну ходу центральними вулицями міста.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.