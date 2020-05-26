€25 млрд інвестицій у відновлювані джерела: деталі нової тендерної програми ЄС нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1,3 мільярда євро із загальної суми буде виділено на науково-дослідні центри

Європейська комісія представила дворічну тендерну програму на 15 ГВт відновлюваних потужностей. Очікується, що це дозволить залучити €25 млрд інвестицій, пише PV-magazine.

Присвячений сталому розвитку, план програми включатиме допомогу в розмірі 25 мільярдів євро на аукціони відновлюваної енергії. Вони відбудуться протягом наступних двох років на рівні держав-членів, на загальну потужність 15 ГВт.



«План повинен забезпечити прискорення проектів відновлюваної енергії, особливо вітрової та сонячної», - йдеться в документі.

Є окремий розділ щодо чистого водню. Буде виділено 1,3 мільярда євро на науково-дослідні центри та ще 10 мільярдів євро на співфінансування.



Розробляється також план придбання електромобілів на 20 мільярдів євро на найближчі два роки та інвестиційний фонд для прискорення виробництва стійкої мобільності на цілих 60 мільярдів євро. Кошти будуть вкладені у станції підзарядки з метою розміщення 2 мільйонів з них до 2025 року.



Частиною плану також є реабілітація будівельного фонду. Для цього Європейська комісія планує запустити «Європейський фонд фінансування реновації». Він буде включати приблизний розподіл у розмірі 91 млрд євро на рік у поєднанні з іншими джерелами фінансування для досягнення 350 млрд євро щорічних інвестицій. Громадські будівлі, такі як лікарні та школи, а також недороге житло, будуть в пріоритеті. Будівництво заохочуватимуть наданням «зелених іпотечних кредитів».

Раніше повідомлялося, що Amazon побудує п’ять сонячних електростанцій у трьох країнах.