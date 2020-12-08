Австрія схвалила експлуатацію водневих поїздів Coradia iLint

Електропоїздам Coradia iLint видано дозвіл на масову експлуатацію

Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) завершили тестування поїздів на водневих паливних елементах Coradia iLint, розроблених французькою компанією Alstom, - повідомляють Elektrovesti.

Водневі електропоїзди Coradia iLint, максимальна швидкість яких - 140 км/год, протягом десяти тижнів щодня перевозили пасажирів за чотирма маршрутами, в тому числі, в Альпах.

Федеральне міністерство охорони клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії залишилося дуже задоволено випробуваннями і видало дозвіл на масову експлуатацію Coradia iLint. Згодом вони повинні повністю замінити дизельні поїзда.

«Ми змогли підтвердити, що поїзди Coradia iLint придатні для всіх маршрутів, навіть на найскладніших ділянках. Я вітаю компанію ÖBB з тим, що вона стала піонером в області випробувань водневої технології на залізничному транспорті Австрії», - сказав старший віце-президент Alstom Europe Джан Лука Ербаччі.