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    Австрія схвалила експлуатацію водневих поїздів Coradia iLint

    нова енергія
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    <p>Австрійської залізниці французький водневий поїзд припав до душі</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австрія схвалила експлуатацію водневих поїздів Coradia iLint

    Австрійської залізниці французький водневий поїзд припав до душі

     

    Фото: elektrovesti.net

    Електропоїздам Coradia iLint видано дозвіл на масову експлуатацію

    Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) завершили тестування поїздів на водневих паливних елементах Coradia iLint, розроблених французькою компанією Alstom, - повідомляють Elektrovesti

    Водневі електропоїзди Coradia iLint, максимальна швидкість яких - 140 км/год, протягом десяти тижнів щодня перевозили пасажирів за чотирма маршрутами, в тому числі, в Альпах. 

    Федеральне міністерство охорони клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії залишилося дуже задоволено випробуваннями і видало дозвіл на масову експлуатацію Coradia iLint. Згодом вони повинні повністю замінити дизельні поїзда. 

    «Ми змогли підтвердити, що поїзди Coradia iLint придатні для всіх маршрутів, навіть на найскладніших ділянках. Я вітаю компанію ÖBB з тим, що вона стала піонером в області випробувань водневої технології на залізничному транспорті Австрії», - сказав старший віце-президент Alstom Europe Джан Лука Ербаччі.

    Теги: Австрія потяг технології водень
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